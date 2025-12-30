Эксперты в программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI оценили, возможна ли в России заморозка банковских вкладов в 2026 году.

«Очень надеюсь, что все-таки хватит ума, конечно, не пойти на такую жуткую меру, как заморозка вкладов. По крайней мере, все руководители экономических ведомств от этого отрекаются просто как черт от ладана. Ну, я думаю, что все-таки на такую крайнюю меру не пойдут», — сказал бывший министр экономики Андрей Нечаев.

Экономист Олег Буклемишев полагает, что в 2026 году «правительство не будет предпринимать каких-то резких, из ряда вон выходящих действий».

«Замораживание вкладов, я вообще считаю, это такая странная история. Ничего это не дает, но разрушает мгновенно финансовую систему, которую так долго выстраивали. Всякая финансовая система основана на доверии <…> Если вы из банка не можете изъять те деньги, которые вы вчера в него положили, даже частично, — это звоночек, который людям запомнится надолго», — сказал Буклемишев.

Ранее председатель совета директоров и президент «Альфа-банка» Олег Сысуев в интервью RTVI назвал невозможной заморозку банковских вкладов.

«За всю историю новой России и при всех очень сложных ситуациях такая идея ни разу не завоевывала умы и сердца власть предержащих и никогда не была реализована. И я уверен в том, что при нынешней власти (особенно в финансово-экономическом блоке) эта идея невозможна к реализации», — сказал Сысуев.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в мае, что слухи о возможной заморозке вкладов запущены из-за рубежа. «Все это недобросовестная реклама против нашего государства и против финансовой системы, таким образом пытаются раскачать ситуацию в нашей стране», — пояснил Аксаков.