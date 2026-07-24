При дефиците бензина у России избыток нефти, проблему может решить массовое строительство нефтеперерабатывающих комплексов, заявил RTVI глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

«Мы предлагаем наладить производство малотоннажных нефтеперерабатывающих заводов — как мобильных, так и стационарных. Для этого нужно внести в законодательство некоторые поправки», — отметил депутат.

Как рассказал Гартунг, согласно действующему законодательству, опасным производственным объектом считается любой объект, на котором перерабатывается более 1 тонны горючих материалов, например, нефть. Предлагается поднять эту планку до 60 тонн.

«И таким образом, наша промышленность — мы, кстати, с Министерством промышленности этот вопрос уже отработали — готова наладить в течение трех месяцев массовое производство нефтеперерабатывающих заводов, которые производят первичную переработку нефти. Кстати, основные попадания [беспилотников], основной ущерб был нанесен как раз именно первичной переработке нефти», — сообщил собеседник RTVI.

По словам Гартунга, в России избыток нефти, но в то же время действуют ограничения на экспорт топлива и переработку сырья.

«И мы бы могли сами внутри страны это узкое горлышко расшить буквально за два-три месяца. Для этого нужно первое: внести поправки в закон об опасных производственных объектах. Второе — гарантировать загрузку этих вновь создаваемых мощностей за счет нефти, которая принадлежит вертикально-интегрированным нефтяным компаниям», — предлагает парламентарий.

Однако эти компании «не в восторге» от таких предложений, рассуждает Гартунг, «потому что они все предыдущие годы занимались тем, что убивали независимую нефтепереработку и фактически создали монополию внутри страны, и теперь они диктуют условия и правительству в том числе».

«Поэтому мы предлагаем все-таки, поняв, в какой мы ситуации оказались, не только локализовать проблему, что сейчас удается правительству, но еще и одновременно расширить, создать конкурентную среду в нефтепереработке для того, чтобы сделать нашу нефтепереработку более устойчивой к возможным дальнейшим потрясениям», — заявил глава комитета Госдумы.

При этом он подчеркнул, что ситуация на топливном рынке постепенно улучшается благодаря скоординированным усилиям правительства.

«Но нужно учитывать экономический фактор. Сейчас понятно, что ограничили экспорт нефтепродуктов. Мало того, сейчас импортируются нефтепродукты, и фактически, если посмотреть, во сколько это обходится федеральному бюджету, то можно было бы выработать альтернативные, более дешевые варианты решения проблемы», — добавил собеседник RTVI.

Ранее лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов сообщил RTVI, что направит обращение вице-премьеру Александру Новаку, в которому правительству будет предложено рассмотреть возможность предоставления регионам субсидий на закупку мобильных нефтеперерабатывающих заводов и пиролизных установок.