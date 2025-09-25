Аэропорт датского города Ольборг временно прекратил работу вечером 24 сентября из-за появления в воздушном пространстве нескольких беспилотников. Инцидент последовал за аналогичным сбоем в аэропорту Копенгагена несколькими днями ранее.

Полиция Северной Ютландии сообщила в соцсетях, что воздушное пространство было закрыто и проводится расследование. По данным властей, дроны летали с включенными огнями. Позже полиция подтвердила, что беспилотники покинули зону аэропорта. Несколько рейсов было перенаправлено в другие аэропорты.

ЧП коснулось и датских военных, которые используют аэропорт Ольборга как военную базу. В тот же вечер беспилотники были замечены над аэропортами в Эсбьорге, Сённерборге и Скридструпе, где базируются истребители F-16 и F-35 ВВС Дании.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не может исключить причастности России к полетам дронов над Копенгагеном. Также она назвала инцидент «самой серьезной атакой на критическую инфраструктуру» страны на сегодняшний день.

Власти Норвегии также закрывали воздушное пространство аэропорта Осло на три часа из-за беспилотника.