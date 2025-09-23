Заявления властей Дании о возможной причастности России к появлению беспилотников над Копенгагеном являются «голословными обвинениями». Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя инцидент с закрытием аэропортов Копенгагена, а также Осло из-за неопознанных дронов в понедельник, 22 сентября.

«Каждый раз выступать с голословными обвинениями, честно говоря, приводит к тому, что продолжение таких заявлений уже не принимается во внимание. Потому что каждый раз мы слышим оттуда голословные обвинения», — сказал Песков (цитата по аудиозаписи в телеграм-канале радио «Маяк»).

Он указал, что «сторона, которая занимает серьезную ответственную позицию, из раза в раз с такими голословными обвинениями не должна выступать».

В столицах Дании и Норвегии в понедельник вечером из-за замеченных беспилотников на несколько часов закрыли аэропорты, обслуживающие десятки тысяч пассажиров. Рейсы на это время были перенаправлены, отложены или отменены.

Премьер Дании Метте Фредериксен назвала произошедшее «самой серьезной атакой на критическую инфраструктуру» страны на сегодняшний день, и что власти «не исключают никаких вариантов относительно того, кто за этим стоит».

Позднее в разговоре с репортерами Фредериксен не исключила, что Россия может быть причастной к инциденту. Она напомнила о вторжении беспилотников в Польшу ранее в сентябре, в котором власти этой страны обвинили Россию. Также глава правительства упомянула недавние случаи нарушения воздушного пространства Румынии и Эстонии и хакерские атаки на аэропорты Берлина, Брюсселя и Лондона.

Отдельно Песков прокомментировал угрозы главы МИД Польши Радослава Сикорского, прозвучавшие в понедельник в Совбезе ООН. Тот предупредил, что польские силы могут сбить российскую ракету или самолет, если те без разрешения нарушат воздушное пространство страны и обломки упадут на территорию НАТО.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия действует в строгом соответствии с международными нормами, а все обвинения в нарушении границ остаются бездоказательными. По его словам, в Кремле к таким заявлениям относятся соответственно — в отсутствии убедительной аргументации.