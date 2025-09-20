Неизвестные хакеры взломали компьютерные системы нескольких европейских аэропортов, спровоцировав задержки рейсов, сообщает немецкое издание Tagesschau. По его данным, наиболее серьезные проблемы возникли в Берлин-Бранденбурге (BER), но пострадали также аэропорты Брюсселя и Лондона.

Администрация брюссельского аэропорта предупредила о возможности «серьезных последствий» кибератаки для расписания вылетов и прилетов, а в лондонском Хитроу сообщили о вероятных задержках прибытия и отправления авиарейсов из-за «технической проблемы» в системе регистрации и посадки, которой пользуются сразу несколько авиакомпаний.

Руководство BER уточнило, что 19 сентября хакеры атаковали компьютерные системы компании, которая обеспечивает аэропорту цифровые услуги для пассажиров, поэтому при регистрации и посадке на рейсы возникли значительные задержки. В пресс-службе аэропорта заверили, что сам он непосредственно не являлся мишенью кибератаки и был затронут лишь «косвенно».

Tagesschau пишет, что был атакован системный провайдер, который явно является «уязвимым» с точки зрения кибербезопасности — но при этом обслуживает аэропорты по всей Европе. Затронуло ли случившееся другие авиаузлы, не сообщается.

Недавно о хакерской атаке и последовавшем сбое систем сообщила российская авиакомпания «КрасАвиа», которой через агентством по управлению госимуществом владеет правительство Красноярского края. В пресс-службе перевозчика заявили, что проводят восстановительные работы, которые должны завершиться на следующей неделе. При этом, подчеркнули в компании, из-за случившегося не произошло ни одной задержки рейсов.

Накануне, 19 сентября, был взломан сайт петербургского аэропорта Пулково, который из-за кибератаки прекратил работу. При попытке его открыть появлялось сообщение о том, что пассажирам следует обращаться в авиакомпании или кол-центр авиагавани. Опрошенные телеграм-каналом Shot эксперты предположили, что взлом осуществили украинские хакеры. В аэропорту подчеркнули, что сбой сайта никак не повлиял на расписание работы, поэтому рейсы принимаются и отправляются в штатном режиме.

В конце июля хакеры «положили» информационную систему авиакомпании «Аэрофлот», что привело к отмене более 50 рейсов, утечке личных данных персонала и пассажиров, а также уничтожению свыше 7 тысяч серверов перевозчика. Ответственность за кибератаку взяли на себя хакерские группировки «Киберпартизаны BY» и Silent Crow.

Генпрокуратура РФ завела уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации, а депутат Госдумы Денис Парфенов призвал главу Минцифры Максута Шадаева предоставить данные о защищенности российского программного обеспечения, которым отечественные компании вынужденно замещают импортные аналоги.