Как стало известно RTVI, в суд передано уголовное дело в отношении топ-менеджеров АО «Сирена-Трэвел» (оно разрабатывало систему бронирования авиабилетов Leonardo) Игоря Ройтмана и Александра Кальчука. Их обвиняют в том, что они не обеспечили хранение и защиту компьютерной информации во время хакерских атак в 2023 году. Это привело к получению хакерами персональных данных пассажиров авиакомпаний.

Обвинение смягчили

Уголовное дело против Ройтмана и Кальчука поступило на днях в Савеловский суд Москвы. К этому моменту, судя по карточке дела на сайте суда, оно было переквалифицировано: обвинения против фигурантов смягчили.

Изначально Ройтман и Кальчук обвинялись по ч.5 ст. 174.1 УК РФ — нарушение правил эксплуатации, хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ. Наказание по ней — до 10 лет лишения свободы.

Однако в суд дело поступило по части второй этой же статьи — нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, повлекшее тяжкие последствия или создало угрозу их наступления. По ней наказание — от исправительных работ до пяти лет лишения свободы.

На данный момент дело уже зарегистрировано судьей Дмитрием Зозулей. Дата первого заседания пока не назначена. Защита фигурантов от комментариев отказалась.

Хакерская атака

Ройтман и Кальчук были задержаны 4 апреля 2024 года. На следующий день суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий. С этими ограничениями обвиняемые провели все время, что длилось следствие. Дело расследовалось следователями Управления на транспорте МВД России по ЦФО по материалам ФСБ.

Как писал «Ъ», следствие считает, что Ройтман и Кальчук, занимавшие должности вице-президентоа АО «Сирена-Трэвел», допустили хакерскую атаку, в результате которой посторонние лица получили доступ к персональным данным пассажиров авиакомпаний, в том числе к системе бронирования авиабилетов Leonardo. Разработкой последней занималась как раз «Сирена-Трэвел». Хакеры, организовавшие атаку, предположительно, были связаны с Украиной.

По версии следствия, для атаки они использовали программу SSH Bruteforce, которая нейтрализовала средства защиты компьютерной информации. А затем самой информацией завладели через программу HEUR:Trojan.WInLNK.Alien.gen.

Система Leonardo подверглось масштабной хакерской атаке в сентябре 2023 года. Это вызывало трудности при регистрации на рейсы, а также при онлайн-бронировании билетов. О проблемах в аэропортах Москвы, а также петербургского Пулково. тогда сообщал целый ряд авиакомпаний, включая «Аэрофлот».