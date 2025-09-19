Сайт петербургского аэропорта Пулково взломали, сообщила пресс-служба воздушной гавани в своем телеграм-канале.

«Сайт аэропорта Пулково сегодня был взломан. Его работа на данный момент ограничена. Мы приносим извинения за временные неудобства. Мы работаем над восстановлением работы сайта», — говорится в публикации.

При переходе на сайте Пулково появляется надпись о временном проведении технических работ. По вопросам, связанным с рейсами, пассажирам рекомендуют обращаться в авиакомпании или звонить в колл-центр авиагавани.

Телегарм-канал Shot утверждает, что сайт Пулково был взломан примерно в 10:30. По словам экспертов, атаку совершили украинские хакеры. В авиагавани подчеркнули, что произошедшее никак не влияет на работу: рейсы принимаются и отправляются в штатном режиме.

В конце июля хакеры устроили сбой в информационной системе «Аэрофлота», из-за чего были отменены более полусотни рейсов, похищены персональные данные сотрудников компании и пассажиров, а также уничтожено свыше 7 тыс. серверов авиаперевозчика.

Ответственность за атаку на «Аэрофлот» взяли на себя хакерские группировки «Киберпартизаны BY» и Silent Crow. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 4 ст. 272 УК, до семи лет лишения свободы).

Депутат Госдумы Денис Парфенов после произошедшего направил обращение к министру цифрового развития Максуту Шадаеву, заявив, что хакерская атака на информационные ресурсы «Аэрофлота» вызывает вопросы о степени защищенности российского программного обеспечения (ПО), которое внедряется в отечественных компаниях вместо зарубежного софта. На фоне этого он попросил Шадаева предоставить сведения о планируемых мерах для повышения безопасности отечественных информационных систем, о внедряемых и уже внедренных отечественных системах с целью импортозамещения зарубежных программных комплексов и об информационной защищенности таких систем.