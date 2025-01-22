Мальта использовалась как страна «удобного флага», под которыми ходили танкеры, перевозившие российскую нефть. Это в специальном интервью RTVI подтвердил посол Мальты в России Кармело Ингуанез. Дипломат прокомментировал данные доклада Европарламента, посвященного «российскому теневому флоту».

«Прежде всего, я должен сказать, что в любой стране есть добросовестные операторы, которые соблюдают закон, и есть недобросовестные операторы. Итак, операторы, зарегистрированные в той или иной стране, могут быть хорошими, а могут быть и плохими. Это правда, что мальтийским флагом злоупотребляли как «удобным флагом» для «теневого серого флота», я полагаю», — заявил Кармело Ингуанез.

«Иногда говорят о «черном флоте», поскольку он не отслеживается», — добавил посол.

По его словам, дебаты в Европарламенте проходили осенью 2024 года, и в них участвовала Мальта.

«С тех пор власти Мальты сосредоточились на этой проблеме, чтобы решить ее и полностью искоренить. <…> Мы поняли, что некоторые суда, зарегистрированные под нашим флагом, могут вообще не иметь страховки. Это был один из конкретных аспектов, и мы составили список мер, включая инспекции, специальные проверки, страхование в европейской компании», — рассказал собеседник RTVI.

Посол Мальты отметил, что его страна пытается «закрыть лазейки там, где были злоупотребления».

«Я рад сказать, что с тех пор мы реально засучили рукава и усердно работали, чтобы решить эту проблему», — заключил дипломат.

При этом он подтвердил, что Мальта была среди стран ЕС, выступавших против ужесточения санкций в отношении танкеров.

«Мы должны быть осторожными, когда речь заходит о дальнейших санкциях. Мы не хотим форсировать события, хотя и понимаем, что необходимо принять меры, чтобы российские власти осознали: путь, на который они вступили на Украине, по нашему мнению, абсолютно неправильный», — заявил посол. В то же время, по его словам, Валлетта стремилась » оставить какое-то окно для диалога».

«И мы принципиально не хотим настаивать на дополнительных санкциях. Но, в конце концов, было решено, что дополнительные санкции необходимы. Мы очень осторожны и не хотим, чтобы сложилась ситуация, когда санкции затронут невинных людей слева, справа и в центре», — уточнил Кармело Ингуанез.

В докладе Европарламента, опубликованном в ноябре 2024 года, утверждается, что танкеры, перевозящие российскую нефть, зачастую ходят под «удобными флагами» (flags of convenience) третьих стран. Это официальный термин, подразумевающий возможность владельцам судов использовать флаг государств, отличных от страны-владельца судна.

Среди них упоминаются Острова Кука, Эсватини, Габон, Либерия, Маршалловы острова, а также Мальта.

По данным расследования, на которое ссылаются евродепутаты, 12% «черного теневого флота» и 10% «серого теневого флота»танкеров, которые перевозили российскую нефть в обход западных санкций (в том числе в связи с потолком цен), приходились на «удобные флаги» стран Евросоюза. Конкретно на Мальту — 6,4% и 8,8%, соответственно.

При этом эксперты признают, что нет четкого определения термина «теневой флот», которое базировалось бы в том числе на международном морском праве. Этот термин в отношении России (а также Ирана и Венесуэлы) используют США и страны ЕС при cоставлении пакетов санкций. Российские официальные лица в основном это не комментируют и вообще не подтверждают само явление, а санкции называют незаконными.

В конце 2022 года первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил РИА Новости, что России не нужно создавать «теневой флот», поскольку большое количество стран и так хотят брать российскую нефть. Чуть ранее российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия будет развивать собственный танкерный флот для экспортной переориентации потоков.