Европа должна усилить давление на так называемый российский «теневой флот», чтобы прервать поставки нефтепродуктов в обход западных санкций, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он сделал это заявление после задержания у берегов страны танкера с нефтью, который Париж связывает с Москвой. Россия отрицает эти обвинения.

«Когда мы задерживаем такие танкеры, то бьем по системе, по которой организован этот флот. <…> Если задерживать танкеры, пусть даже на несколько дней или недель, то это вынудит ту сторону организовать работу по-другому», — сказал Макрон в ходе встречи с британским премьером Киром Стармером в Копенгагене.

Французский лидер предложил усилить меры в этом направлении. По его мнению, это поможет ограничить финансовые ресурсы России для ведения военных действий.

Ранее французский спецназ задержал двух старших членов экипажа судна Boracay, следовавшего под флагом Бенина с грузом нефти из России в Индию, у западного побережья Франции. После этого прокуратура французского Бреста начала расследование в связи с «неспособностью экипажа подтвердить национальную принадлежность судна» и «отказом от сотрудничества».

Журнал Barrons пишет, что, согласно предварительным данным, в сентябре месяце Boracay находился у берегов Дании в то же время, когда в стране были зафиксированы неопознанные БПЛА, что привело к закрытию местных аэропортов. Датские власти подозревают, что беспилотники могли быть запущены с одного из трёх судов в районе, включая этот танкер. Россия отвергла обвинения, назвав их провокацией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не располагает информацией о происхождении груза на задержанном танкере и назвал действия Франции проявлением «антироссийской истерии».

«Я не знаю, что это за нефть, каково ее происхождение. Мы не располагаем информацией об этом. Это коммерческая продажа энергоресурсов», — сказал он.

Он также отметил, что российская сторона готова принять ответные меры, если предложения Макрона будут реализованы. По его мнению, задержания танкеров могут непредсказуемо сказаться на энергетическом рынке.

«Мы, конечно же, будем принимать меры. Дело в том, что президент Макрон говорит: “Давайте затруднять передвижение российской нефти”. А если вы сделаете ошибку и будете затруднять вообще нефтяные все маршруты транспортировки? А если это не российская нефть? А если это нефть другого происхождения? Вы что, готовы взбудоражить весь нефтяной рынок?» — отметил Песков.

Что касается призывов Макрона задерживать суда с нефтью из России, то это «пиратство XXI века», уточнил представитель Кремля.