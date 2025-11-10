Спустя пять лет после завершения Второй карабахской войны Азербайджан и Армения сумели провести делимитацию 13 километров границы. Две страны открыли свои воздушные пространства для пассажирских самолетов друг друга, а свои территории — для транзитных грузов. Об этом в эксклюзивном комментарии RTVI рассказал посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев. Также дипломат отметил, что отношения Баку и Москвы с тех пор «вышли на новый уровень».

«Завершение 30-летнего армяно-азербайджанского конфликта позволило Азербайджану высвободить ресурсы для реализации стратегических экономических и транспортных проектов, которые свяжут экономики наших ближайших соседей — России, Турции и Ирана, а также страны соседних регионов Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока. Это, прежде всего, проекты международного транспортного коридора Север — Юг и Срединного коридора (также известен как Транскаспийский международный транспортный маршрут через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и страны Европы. — Прим.RTVI) «, — заявил Рахман Мустафаев RTVI.

По словам дипломата, «окончательное урегулирование этого конфликта создало благоприятные условия для поднятия на новый уровень отношений между Баку и Москвой — уровень союзнического взаимодействия».

В ночь с 9 на 10 ноября 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин поставили свои подписи под Трёхсторонним заявлением, которое остановило острую фазу боевых действий в Карабахе — Вторую карабахскую войну, продолжавшуюся 44 дня. В том же году, в декабре, Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении в республике Дня Победы — с тех пор его отмечают каждый год 8 ноября, когда азербайджанские военные взяли под контроль город Шуша.

Окончательный контроль над Карабахом Азербайджан установил сентябре 2023 года. При этом почти все армянские жители покинули регион, а к лету 2024-го оттуда были досрочно выведены российские миротворцы — по согласованию между Москвой и Баку.

В этом году — по случаю пятилетия победы Азербайджана в Карабахе — 8 ноября в центре Баку прошел военный парад с участием 5 тысяч военнослужащих и более 150 единиц военной техники. Ильхам Алиев, накануне объявивший о процессе перевода армии Азербайджана на стандарты НАТО, пригласил на парад президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. О присутствии какой-либо делегации из России ничего не сообщалось; в свою очередь, посольство Азербайджана в Москве провело по случаю даты прием.

Как отметил Рахман Мустафаев в беседе с RTVI, «освобождение Карабаха дало сильный импульс процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, укреплению безопасности, стабильности и сотрудничества во всем регионе Южного Кавказа».

Посол напомнил, что 8 августа в Вашингтоне главы МИД Азербайджана и Армении парафировали текст мирного соглашения (оно еще не подписано). Но это не единственные подвижки.

«Стартовал процесс делимитации армяно-азербайджанской границы — была определена линия границы протяженностью 13 километров. Азербайджан и Армения открыли свои воздушные пространства для пассажирских самолетов друг друга и свои территории для транзитных грузов в направлении друг друга. В рамках начавшегося процесса по укреплению доверия первая группа представителей азербайджанского гражданского общества недавно прибыла в Ереван прямым рейсом из Баку», — рассказал посол Азербайджана RTVI.

Также Рахман Мустафаев признал, что отношения между Москвой и Баку «прошли испытание в том числе и трагедией декабря прошлого года, связанной с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании AZAL».

Но итоги встречи Ильхама Алиева и Владимира Путина на саммите СНГ в Душанбе 9 октября восприняли в Баку позитивно.

«Данная встреча стала важным шагом на пути к правде, к нормализации двусторонних отношений», — заключил посол Азербайджана в Москве.