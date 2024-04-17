Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 апреля официально подтвердил начало вывода российских миротворцев из Карабаха. Ранее об этом сообщали армянские и азербайджанские СМИ. Между тем мандат контингента истекал только в 2025 году — причем с возможностью продления. Кто и почему принял решение об их досрочном выводе — в материале RTVI.

«Миссия может стать гражданской»

Эксперты из Азербайджана и Армении, опрошенные RTVI, сходятся в том, что речь, очевидно, идет о совместном решении Баку и Москвы, к которому армянская сторона отношения не имела.

«Российский миротворческий континент (РМК) появился в Карабахе вследствие Трехстороннего заявления лидеров 2020 года и указа президента России Владимира Путина о развертывании РМК. В этом заявлении был прописан единственный функционал миротворцев — контроль над Лачинским коридором. Какого-либо другого функционала у РМК прописано не было», — заявил в беседе с RTVI директор Центра исследований Южного Кавказа (Баку) Фархад Мамедов.

Азербайджанский эксперт напомнил, что 2021 году Москва предложила мандат для РМК, который «был одобрен Арменией, но отвергнут Азербайджаном».

«Мы согласились на развертывание контингента, однако были против определения его «зон ответственности» — это вносило бы элемент экстерриториальности в отношении Карабаха. А летом 2023 года российская сторона впервые обозначила свои позиции по территории и населению, которое проживало в Карабахе. Это было заявление о том, что права и безопасность армян Карабаха должны быть гарантированы в соответствии с конституцией Азербайджана и в рамках его территориальной целостности. Уже тогда стало ясно, что присутствие РМК в Карабахе перестает быть трехсторонней темой и становится двусторонней — российско-азербайджанской, уже без Армении», — отметил Мамедов.

По мнению бакинского эксперта, после сентября 2023 года произошел «самостоятельный исход армянского населения Карабаха, вследствие чего сам смысл присутствия РМК в Карабахе оказался под вопросом», а «его единственная функция — контроль над Лачинской дорогой — утратила свое значение, что и стало предметом переговоров между Азербайджаном и Российской Федерацией».

Досрочный вывод контингента в принципе не противоречит Трехстороннему заявлению — там сказано, что одна из сторон может заявить о желании прекратить действие положения об РМК за шесть месяцев до истечения срока (в 2025-м). «Очевидно, решение нашло выход раньше», — признал Фархад Мамедов.

«Были договоренности, что РМК может принять участие в процессе разминирования в Карабахе. Но тогда это будет уже не военная, а гражданская миссия по линии помощи от Российской Федерации, — заключил директор Центра исследований Южного Кавказа.

«Республики нет, армян нет — кого защищать?»

«Срок пребывания РМК был обозначен ноябрем 2025 года. Я полагаю, миротворцев попросили на выход. Вероятно, в Агдаме, где до сих пор сидело их руководство, еще останется какая-то мини-база, какая-то инфраструктура. За последний год РМК и так свернул много наблюдательных постов. Понятно, что сейчас не все сразу уходят. Попросят ли миротворцев окончательно уйти через год — это уже вопрос двусторонних переговоров по линии министерств обороны Азербайджана и России», — отметил в беседе с RTVI эксперт Центра Орбели (Ереван) Джонни Меликян.

Политолог напомнил, что на территории Армении находятся российские пограничники в рамках двустороннего соглашения между Москвой и Ереваном о совместной охране внешних границ, а конкретно — армяно-иранской границы (как сообщал RTVI, 6 марта 2024 года Армения направила России официальное письмо по вопросу прекращения деятельности пограничников ФСБ в столичном аэропорту Звартноц).

Однако миротворцы — это другое, их нахождение на самой армянской территории не предусмотрено. Так что на решение об уходе миротворцев из Карабаха Армения в нынешних условиях повлиять не могла.

«В октябре 2022 года на саммите в Праге армянская сторона признала территориальную целостность Азербайджана вместе с Карабахом — на основе Алма-Атинской декларации 1991 года (взаимного шага азербайджанская сторона так и не сделала). Вскоре после этого в Сочи три лидера приняли уже новое совместное заявление. В него наши российские коллеги включили упоминание Алма-Атинской декларации. И если до тех пор определение статуса Нагорного Карабаха оставляли на будущее, то после реалии изменились. Тем самым Ереван фактический признал, что и вопрос о миротворцах — двустороннее дело Москвы и Баку», — подтвердил собеседник RTVI.

Поворотным же пунктом стало упразднение непризнанной Нагорно-Карабахской республики в сентябре 2023-го.

«Республики нет, армян нет — кого защищать? Даже последние два десятка армян, которые там еще оставались, например — старики, за эти пару месяцев попросили офис Красного Креста (до его недавнего закрытия в Степанакерте) перевезти их в Армению, потому что условия стали совсем невыносимые. Конечно же, очень горько смотреть на видеоролики с российскими миротворцами, покидающими Нагорный Карабах и сопредельные территории, — поделился Джонни Меликян. — А ведь совсем недавно, пару лет тому назад, на миротворцев, на их гарантии безопасности так надеялись арцахские армяне (армяне Карабаха. — Прим. RTVI), возвращаясь в свои дома после войны, развязанной Баку в сентябре-ноябре 2020 года (Вторая Карабахская война. — Прим. RTVI). Нынешняя ситуация явно не способствует тому, чтобы кто-то захотел вернуться».

Какие полномочия были у миротворцев

Российские миротворцы были размещены в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года, после завершения 44-дневной войны. Это предусматривалось Трехсторонним заявлением лидеров — президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина, которое прекратило острую фазу боевых действий. Вот что говорилось в документе от 10 ноября 2020 года:

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Миротворческий контингент Российской Федерации развёртывается параллельно с выводом армянских вооружённых сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации — 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договорённостей развёртывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

Также Трехстороннее заявление предусматривало, что под контролем российских миротворцев останется Лачинский коридор, который должен обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не затрагивать город Шушу. С декабря 2022 года проезд через коридор был перекрыт Азербайджаном в рамках блокады Нагорного Карабаха (в Баку говорили об ужесточении проверок грузов в целях безопасности). А с 23 апреля 2023 года у въезда в Лачинский коридор со стороны Армении на мосту через реку Акера установили свой КПП азербайджанские пограничники.

Как сообщал RTVI, российский миротворческий контингент в Карабахе — это три батальона мотострелков плюс вспомогательные части, среди которых — разведчики, саперы, радисты, а также рота снайперов. Мониторинг обстановки и контроль за режимом прекращения огня велся на 30 наблюдательных постах. При этом военные эксперты признавали: более подробно полномочия миротворцев в документах прописаны не были, а полномасштабные боевые действия армии Азербайджана три батальона сдержать в любом случае были не в состоянии.

19 сентября 2023 года Минобороны России сообщило, что с полудня российский миротворческий контингент начал фиксировать «многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения». В тот день Азербайджан с утра начал военную операцию, которую в Баку назвали «антитеррористической», а в Ереване — «агрессией». 20 сентября она завершилась прекращением огня и упразднением непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Во время наступления Азербайджана погибли шесть российских миротворцев при обстреле двух автомобилей. Один из них — с пятью военнослужащими — возвращался с наблюдательного поста в районе Джанятага. Позднее генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело. В Баку объяснили, что первый автомобиль с российскими миротворцами был «ошибочно принят» за машину, принадлежащую армянским военным, из-за «сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий».

В Ереване говорят о последовавшей «этнической чистке» в отношении десятков тысяч (по некоторым оценкам, 100 тысяч) карабахских армян, которые были вынуждены покинуть дома, не увидев для себя гарантий безопасности. В Баку это отрицают — по словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, «будут созданы условия для тех, кто хочет жить там под флагом Азербайджана; как и у граждан Азербайджана, их права и безопасность будут обеспечены».

«Кто не хочет стать нашим гражданином, дорога не закрыта, открыта. Они могут уехать. Могут ехать сами, им никто не будет мешать, а могут ехать под тентом грузовиков [российских] миротворцев, а могут ехать на автобусе. Дорога [в Армению] открыта», — говорил Алиев еще в январе 2023 года.