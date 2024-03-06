Армения направила России письмо, в котором сообщила о планах прекращения работы российских пограничников в аэропорту «Звартноц» в Ереване. Об этом на брифинге с журналистами заявил секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

«Армения имеет четкую позицию по этому вопросу», — сказал Григорян, добавив, что России было направлено «официальное письмо», в котором изложена позиция Еревана.

«Позиция Армении заключается в том, что службу в международном аэропорту «Звартноц» должны нести пограничные войска Армении», — добавил Григорян, слова которого приводит агентство «Арменпресс».

Ранее 6 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каких-либо решений о выводе российских пограничников из армянского аэропорта «Звартноц» не было.

«Каких-то решений на этот счет, насколько мы понимаем, не было. По официальным каналам никто до нас эти решения не доводил» , — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

В конце февраля о необходимости вывести российских пограничников из ереванского аэропорта «Звартноц» заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, который усомнился в том, что российская сторона в случае необходимости защитит границы Армении.

«Несколько раз подтвердилось, что они не защитили, они сделали все, чтобы границы стали намного более уязвимыми. Они пришли в Карабах, что они сделали? Выпроводили армянский народ, так они защищают? Чтобы однажды и нас выпроводили из «Звартноца»?» — заявил Симонян (цитата по News.am).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла слова Симоняна о необходимости вывести пограничников России «примером недружественного поведения» и отметила, что российские власти не получали от Армении обращений по выводу пограничников из аэропорта. Захарова выразила мнение, что «история со «Звартноцем» проистекает из ранее имевших место инсинуаций вокруг россиянина Дмитрия Сетракова».

«Могу вас заверить в том, что никаких противоправных действий российскими представителями не совершалось в данном контексте. Мы всегда уважаем национальное законодательство суверенных государств», — добавила представитель МИД.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян ранее в феврале говорил, что в Ереване обеспокоены произошедшим в Армении «похищением российскими военными российского дезертира Дмитрия Сетракова».

Дмитрий Сетраков, против которого в России завели уголовное дело об уклонении от мобилизации и самовольном оставлении воинской части (ч. 5 ст. 337 УК РФ), был задержан на территории Армении в декабре 2023 года и доставлен на российскую военную базу в Гюмри. Проект «Идите лесом»* утверждал, что «по сути российские военные похитили человека в суверенном государстве и увезли его обратно в РФ».

* внесен Минюстом в реестр иноагентов