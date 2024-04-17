Россия начала выводить миротворцев с территории Нагорного Карабаха, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, это действительно так», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов. Других подробностей представитель Кремля не привел.

Накануне о начале вывода российских миротворцев писали азербайджанские СМИ. В частности, агентство APA утверждало, что первый состав и военная техника «миротворческого контингента» покинули территорию храма Худаванг в Кяльбаджарском районе. Сейчас, как отмечает APA, там находится азербайджанская полиция.

На этой территории у российских миротворцев находился пост №29, уточнил телеграм-канал Re:public of Artsakh со ссылкой на азербайджанского журналиста. По данным канала, полиция контролирует храм с 15 апреля.

Musavat со ссылкой на источники пишет, что «исторический и большой» процесс по выводу российских миротворцев будет завершен через несколько дней. «Этим Азербайджан восстанавливает полный суверенный контроль над Карабахом и всеми его землями», — отмечает издание.

Российские миротворцы были размещены в Нагорном Карабахе после обострения конфликта осенью 2020 года. Соглашение об этом было достигнуто в результате переговоров России, Азербайджана и Армении. Находиться на этой территории миротворцы должны были на протяжении пяти лет.

В сентябре 2023 года российские военнослужащие из размещенного в Карабахе миротворческого контингента погибли при обстреле автомобиля, в котором возвращались с наблюдательного поста в районе Джанятага.

Позднее генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело. В ведомстве объяснили, что автомобиль с российскими миротворцами был «ошибочно принят» за машину, принадлежащую армянским военным. Всего за 3,5 года в Нагорном Карабахе погибли семь миротворцев.