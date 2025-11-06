Россия и Турция ведут переговоры о продлении крупных контрактов на поставку российского газа и намерены сохранить текущие объемы прокачки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным агентства, обсуждаются условия двух действующих соглашений между «Газпромом» и турецкой госкомпанией BOTAŞ. Они предусматривают поставки до 21,75 млрд кубометров газа в год и истекают 31 декабря 2025 года. Источники Bloomberg утверждают, что стороны стремятся сохранить годовой объем примерно на уровне 22 млрд кубометров, при этом переговоры продолжаются, а условия контрактов не раскрываются публично.

Представители «Газпрома», BOTAŞ и министерство энергетики Турции не ответили на запросы Bloomberg о комментариях.

Агентство отмечает, что переговоры проходят на фоне усилившегося давления администрации президента США Дональда Трампа, которая добивается сокращения закупок энергоносителей из России. После введения Вашингтоном санкций против крупнейших российских нефтяных компаний некоторые турецкие НПЗ начали уменьшать объемы импорта российской нефти.

Несмотря на политическое давление, Турция ранее отвергала призывы Запада отказаться от долгосрочных газовых поставок из России. Однако в сентябре Анкара подписала новые контракты на покупку СПГ, включая партии из США. Кроме того, Турция наращивает собственную добычу газа на шельфе Черного моря, что может изменить баланс спроса.

По расчетам Bloomberg на основе данных турецкого регулятора EMRA, в прошлом году Россия поставила в Турцию 21,6 млрд кубометров газа, что сделало страну вторым по величине покупателем российского трубопроводного газа после Китая. Это поддержало финансовые результаты «Газпрома» на фоне потери европейского рынка.