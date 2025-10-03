Турция продолжит закупки природного газа у России, несмотря на призывы США отказаться от импорта из страны. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар в интервью телеканалу CNN Türk. По его словам, надежность поставок и энергетическая безопасность требуют сотрудничества с разными партнерами, в том числе с Москвой.

По словам Байрактара, Турция придерживается курса на диверсификацию поставок, но при этом намерена выполнять существующие контракты. «Мы не можем сказать нашим гражданам: извините, газ закончился. Приближается зима, у нас есть обязательства», — отметил министр.

Он подчеркнул, что стабильность энергоснабжения требует отказа от дискриминации поставщиков и доступа к разным источникам ресурсов. «Мы получаем газ из России, Азербайджана, Ирана и Туркменистана. Все эти направления важны для нашей энергетической безопасности», — добавил Байрактар.

Министр также сообщил, что Анкара ведет переговоры с Москвой о продлении соглашения на поставки газа по газопроводу «Голубой поток». Этот маршрут является одним из ключевых каналов поступления российского газа в Турцию.

По данным Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), за январь—июль 2025 года поставки российского газа в страну выросли на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигли 12,7 млрд кубометров. Рост произошел благодаря стабильной работе газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» и сохраняющемуся спросу на российское топливо.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне призвал Анкару прекратить закупки российских энергоносителей. Он выразил уверенность, что Турция способна найти альтернативных поставщиков благодаря своему географическому положению и доступу к морским маршрутам.