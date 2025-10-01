Россия продолжает укреплять позиции на турецком газовом рынке: в январе—июле 2025 года поставки по трубопроводам выросли на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигли около 12,7 млрд кубометров. Такие данные приводит ТАСС на основе статистики Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

По данным ведомства, в июле Турция импортировала из России по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» суммарно 1,78 млрд кубометров газа.

Всего за первые семь месяцев 2025 года прокачка российского газа в Турцию достигла 12,7 млрд кубометров, что на 26,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Если учитывать также возможные поставки сжиженного природного газа (СПГ), которые в этом году пока не осуществлялись, общий рост составил бы 23%.

По итогам 2024 года Россия увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию на 2,6%, до чуть более 21 млрд кубометров, а совокупные поставки, включая СПГ, превысили 21,5 млрд кубометров.

Рост поставок происходит на фоне стабильной работы магистралей «Турецкий поток» и «Голубой поток» и сохраняющегося спроса на российский газ в регионе.

Россия поставляет газ в Турцию по двум магистралям через Черное море:

— «Голубой поток» был введен в эксплуатацию в начале 2003 года, его проектная мощность составляет 16 млрд кубометров в год, протяженность — 1 213 км.

— Экспортный газопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток: одна предназначена для поставок газа турецким потребителям, другая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность «Турецкого потока» — 31,5 млрд кубометров в год, он введен в эксплуатацию в январе 2020 года.

Ранее президент США Дональд Трамп во время встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне призвал Анкару отказаться от закупок российской нефти и газа, заявив, что благодаря доступу к морю Турция способна диверсифицировать поставки энергоресурсов. По его словам, этот шаг стал бы важным сигналом в условиях конфликта между Россией и Украиной.