Президент США Дональд Трамп во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме призвал Анкару прекратить закупки российской нефти и газа. Он выразил уверенность, что Турция может найти альтернативные источники энергоресурсов, а также подчеркнул, что у страны «множество вариантов» благодаря доступу к морю. Об этом пишет Sözcü Gazetesi.

Американский лидер отметил, что прекращение закупок российской нефти Турцией может стать важным сигналом в условиях продолжающегося конфликта России с Украиной. По его мнению, у страны есть возможности для диверсификации поставок.

«Лучшее, что он мог бы сделать, — это прекратить покупать нефть и газ у России», — сказал Трамп журналистам в присутствии Эрдогана.

Ранее Трамп уже призывал отказаться от российских энергоносителей Европу и Индию, называя закупки российской нефти «несправедливыми по отношению к США». В ответ на это Кремль заявил, что подобные требования направлены на продвижение американской нефти и газа на мировые рынки, а Россия переориентирует свои поставки на азиатские страны, снижая зависимость от европейских покупателей.

Между тем, по данным РИА Новости, изменений в политике Турции после призыва Трампа не произошло. По словам турецкого дипломатического источника, «о каких-либо изменениях или решениях на данный момент неизвестно, необходимо дождаться официальных заявлений».

Турция остается третьим по величине импортером российской нефти среди стран НАТО. В 2024 году около 65% всего импорта нефти и нефтепродуктов в Турцию приходилось на российскую нефть: доля сырой нефти — примерно 70%, нефтепродуктов — 25—26%. В начале 2025 года импорт российской нефти достиг 1,64 млн тонн в месяц, что стало максимумом за последние 12 месяцев.