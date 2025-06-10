Российский предприниматель Роман Абрамович сообщил, что не намерен в дальнейшем приобретать футбольные клубы. Это заявление он сделал в беседе с Ником Пуревалом, автором книги «Под санкциями: внутренняя история продажи футбольного клуба “Челси”».

Вместе с тем бизнесмен допустил, что мог бы поучаствовать в поддержке академий и молодых талантов, особенно помогая детям из неблагополучных семей, если бы нашлась стоящая инициатива, способная реально что-то изменить.

«Но что касается владения или профессиональной роли в клубе, то с этим я покончил в этой жизни», — приводит слова Абрамовича Daily Mail.

Отвечая на вопрос о «Челси», предприниматель допустил возможность посещения матча клуба в будущем для символического прощания с ним, подчеркнув, что этим его участие в судьбе команды ограничится.

Роман Абрамович стал владельцем футбольного клуба «Челси» в 2003 году и оставался его собственником вплоть до 2022 года, когда санкционные ограничения вынудили его продать клуб. За этот период команда достигла впечатляющих результатов: пять титулов чемпиона Англии, пять побед в Кубке Англии, три триумфа в Кубке лиги, а также по две победы в Лиге чемпионов УЕФА и Лиге Европы.

В мае 2022 года футбольный клуб «Челси» был приобретен группой инвесторов во главе с Тоддом Боули за 4,25 млрд фунтов. Согласно распоряжению Абрамовича, вырученные от сделки средства должны были быть переведены в специально созданный благотворительный фонд. Из этой суммы 2,5 млрд фунтов планировалось направить на поддержку жертв военных действий на Украине, а оставшиеся 1,75 млрд — на развитие клуба. Однако в настоящее время деньги заблокированы на британском банковском счете. Из-за санкций Абрамович не может ими распоряжаться, но формально остается их владельцем.

В начале июня британские власти предупредили, что могут подать в суд на Абрамовича, если он откажется перевести £2,5 млрд на помощь Украине. Основное разногласие связано с тем, кому именно достанется эта сумма. Абрамович считает, что деньги, вырученные от продажи «Челси», должны через фонд поддержать пострадавших от боевых действий на Украине, в том числе и в России.

Однако британское правительство настаивает, чтобы средства использовались исключительно в интересах Украины. В частности, министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз и министр иностранных дел королевства Дэвид Лэмми заявили о готовности к диалогу, однако отметили, что «глубоко разочарованы» затянувшимся отсутствием договоренностей по этому поводу.