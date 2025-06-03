Правительство Великобритании намерено обратиться в суд в случае отказа российского бизнесмена Романа Абрамовича передать Украине 2,5 млрд фунтов стерлингов (3,4 млрд долларов), полученных им от продажи лондонского футбольного клуба «Челси». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на совместное заявление британского министра финансов Рэйчел Ривз и министра иностранных дел Дэвида Лэмми.

В мае 2022 года Абрамович, попавший под санкции Великобритании и Евросоюза из-за предполагаемых связей с президентом России Владимиром Путиным, продал футбольный клуб «Челси». Сумма сделки составила 4,25 млрд фунтов стерлингов. Покупателем выступил консорциум, возглавляемый американским инвестором Тоддом Боэли.

Впоследствии, по инициативе Абрамовича, был учрежден фонд, предназначенный для аккумуляции всех доходов, полученных от продажи футбольного клуба «Челси». Планировалось распределить средства следующим образом: £2,5 млрд предназначались для оказания поддержки лицам, пострадавшим в результате военных действий на территории Украины, а оставшаяся сумма в размере £1,75 млрд должна была быть инвестирована в развитие и укрепление позиций «Челси».

Уже три года выручка от продажи активов находится под заморозкой на британском банковском счете. Эти средства не могут быть переведены или использованы без специального разрешения от управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства.

Правительство Великобритании выразило намерение направить эти деньги на оказание гуманитарной помощи Украине и предпринимало попытки договориться с Абрамовичем об использовании активов именно для этой цели. Однако, как следует из заявления кабмина, опубликованного накануне вечером, сделать этого пока не удалось.

«Хотя двери для переговоров остаются открытыми, мы полностью готовы при необходимости обратиться в суд, чтобы люди, страдающие на Украине, могли как можно скорее получить выгоду от этих средств», — заявили Ривз и Лэми.

Основным камнем преткновения в переговорах является вопрос о распределении £2,5 млрд. Абрамович убежден, что доход от продажи футбольного клуба должен быть направлен через фонд на помощь «всем жертвам» военного конфликта на Украине, включая тех, кто находится в России.

Правительство Великобритании, в свою очередь, стремится к тому, чтобы эти средства были использованы исключительно для нужд Украины, в частности, на восстановление инфраструктуры, разрушенной в ходе боевых действий.