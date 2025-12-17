Премьер-министр Великобритании Кир Стармер потребовал от российского миллиардера Романа Абрамовича перечислить Украине £2,5 млрд ($3,4 млрд), полученных от продажи футбольного клуба «Челси». Выступая в Палате общин, глава британского правительства предъявил ультиматум: у бизнесмена есть 90 дней на добровольный перевод средств, после чего кабмин страны намерен взыскать деньги через суд, пишет Bloomberg.

Для реализации этого плана Минфин Великобритании уже выдал специальную лицензию, позволяющую создать целевой фонд для помощи Украине. В ведомстве подчеркнули, что готовы рассмотреть ранее озвученное Абрамовичем предложение о добровольном пожертвовании, назвав это его «последним шансом» выполнить обещание, данное при продаже клуба в 2022 году.

Однако ситуация осложняется позицией самого Абрамовича. Как ранее сообщали СМИ со ссылкой на источники, миллиардер отказывается направлять все вырученные от продажи «Челси» средства исключительно Украине и настаивает на том, чтобы часть денег была выделена и пострадавшим от боевых действий на территории России, что противоречит условиям британских властей.

Футбольный клуб «Челси» перешел под контроль российского миллиардера Романа Абрамовича в 2003 году за сумму в $187 млн. Период почти двадцатилетнего владения бизнесмена клубом стал самым успешным в его истории. За эти годы команда завоевала пять титулов чемпиона Англии, дважды выиграла Лигу чемпионов УЕФА и Лигу Европы, а также множество национальных кубковых трофеев.

Ситуация радикально изменилась в марте 2022 года, когда британские власти включили Абрамовича в санкционный список из-за конфликта на Украине и предполагаемых связей с президентом России Владимиром Путиным, что привело к заморозке всех его активов в стране. Это вынудило миллиардера продать клуб, и уже в мае 2022 года «Челси» был приобретен инвестиционным консорциумом во главе с американским предпринимателем Тоддом Боэли.