Российский миллиардер Роман Абрамович рассматривает возможность покупки контрольной доли в турецком футбольном клубе «Галатасарай». Об этом пишет Sozcu.

По информации издания, Абрамович также приобрел дом в стамбульском районе Ускюдар, где ранее жил лидер секты Аднар Октар, и готовится к переезду в Турцию.

О планах российского предпринимателя поселиться в Турции писали в конце 2022 года Daily Sabah и The Mirror, однако тогда речь шла о районе Бебек, который расположен через пролив от Ускюдара.

В сентябре 2023 года издание Hürriyet со ссылкой на источники сообщило о покупке Абрамовичем особняка в Ускюдаре за $18 млн. Отмечалось, что регуляторы не давали разрешение на установку вертолетной площадки в других зданиях, из-за чего российскому бизнесмену пришлось обратить внимание на более крупные земельные участки.

Пресс-служба Абрамовича в разговоре с РБК опровергла информацию Hürriyet.

Роман Абрамович приобрел известность в спортивной сфере после покупки им лондонского футбольного клуба «Челси» в 2003 году. После заключения этой сделки клуб пять раз выигрывал в Английской премьер-лиге, дважды выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

После начала специальной военной операции британское руководство ввело в отношении предпринимателя санкции, его активы были заблокированы, а футбольный клуб был продан за 4,25 млрд фунтов консорциуму, возглавляемому бизнесменом из США Тоддом Бёли.

В 2025 году Абрамович рассказал журналисту Нику Пьюрелу, автору книги «Под санкциями: внутренняя история продажи “Челси”», об отсутствии планов по приобретению каких-либо футбольных клубов в будущем.