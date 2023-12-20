Европейский суд в Люксембурге отклонил жалобу российского предпринимателя и миллиардера Романа Абрамовича на решение Евросоюза о его включении в санкционный список. Об этом говорится в пресс-релизе суда, опубликованном в среду, 20 декабря.

Согласно заявлению суда, Абрамович, который является гражданином одновременно России, Израиля и Португалии, пытался обжаловать включение своего имени в санкционные списки, а также добивался от ЕС компенсации за ущерб, нанесенный его репутации (предварительно в €1 млн).

«Суд общей юрисдикции отклоняет иск, поданный господином Абрамовичем, тем самым поддержав принятые против него ограничительные меры», — сказано в пресс-релизе.

Суд отметил, что Совет ЕС «не ошибся в своей оценке», когда принял решение ввести санкции против Абрамовича, сославшись на роль предпринимателя в металлургической компании Evraz. В суде также посчитали, что включение предпринимателя в санкционный список «не является неоправданным и несоразмерным нарушением его основных прав».

Требование о получении компенсации со стороны ЕС суд также отклонил, заявив, что Абрамович не смог доказать «незаконность» своего попадания в санкционный список.

ЕС ввел санкции против Абрамовича в марте 2022 года, указав в качестве причин для такого решения его «давние и тесные связи с [президентом России] Владимиром Путиным». В ЕС отметили также, что Абрамович является крупнейшим акционером Evraz, одного из крупнейших налогоплательщиков России.

Абрамович, имеющий в том числе португальское гражданство, подал иск против Совета ЕС в мае прошлого года. Он отмечал в документах, что санкции нарушают его основные права, которые гарантирует ЕС, членом которого является Португалия, писала газета The Wall Street Journal. Компенсацию в размере более $1 млн он требовал перевести благотворительному фонду, созданному им для получения средств от продажи футбольного клуба «Челси», говорилось в материале издания.

Сам предприниматель 20 декабря выразил разочарование решением суда.

«Хотя мы и разочарованы сегодняшним решением, мы приветствуем тот факт, что суд не принял во внимание несколько аргументов, представленных Советом ЕС, и не включил их в качестве основания для сохранения санкций», — сказал Абрамович (заявление передала РБК его пресс-секретарь).

Речь идет о предположениях о том, что Абрамович получал финансовую или иную выгоду от российского правительства. Сторона предпринимателя настаивает, что решение о сохранении санкций «основано исключительно на том, что суд определил Абрамовича как «российского бизнесмена».