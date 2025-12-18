Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о возможности подтверждения возраста при покупке товаров с возрастными ограничениями через Max, передает корреспондент RTVI. Закон поддержали 395 депутатов, один парламентарий воздержался при голосовании.

В первоначальной редакции шла речь о внесудебной блокировке сайтов, которые содержат информацию об онлайн-продаже табачной и никотинсодержащей продукции. Согласно изменениям, сайты с предложениями об онлайн-продаже табака могут быть заблокированы без суда, такие интернет-ресурсы будут добавляться в реестр сайтов с информацией, которую запрещено распространять на территории России.

Владельцев сайтов также обязали отслеживать появление предложений об онлайн-продаже табачной и никотинсодержащей продукции на их интернет-ресурсах.

Ко второму чтению депутаты прописали возможность подтверждать возраст через мессенджер Max при покупке алкоголя, табака, энергетиков и других товаров с возрастными ограничениями.

На заседании комитета Госдумы председатель комитета по информполитике Сергей Боярский объяснял, что «в ряд федеральных законов внесены точечные изменения, согласно которым с помощью многофункционального сервиса обмена информацией (мессенджер Max) можно будет подтвердить возраст при покупке табачной и алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков, при реализации опасных газосодержащих товаров бытового назначения, участии в лотереях, при посещении зрелищных мероприятий, при покупке информационной продукции».