Пропавшие в сентябре 2025 года в красноярской тайге Сергей, Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы могут быть еще живы, заявил aif.ru отшельник Оджан Наумкин, проживший 20 лет в алтайском лесу. Так он прокомментировал слова сына Ирины Усольцевой от первого брака, который убежден, что его близкие живы, и готов лично отправиться их искать.

По мнению Наумкина, все это время Усольцевы вместе с собакой корги по кличке Лада могли жить в таежной охотничьей избушке. Несмотря на суровые погодные условия и отсутствие запасов, которые они могли бы перенести за несколько приемов, отшельник допускает, что Усольцевы выжили за счет охоту на местную живность и отопления дровами.

«Вряд ли они с собой за несколько приемов носили какие-то запасы. Если там есть живность, может, ловили что-то, но в трескучие морозы всегда нужны дрова, даже если есть избушка охотничья. Но шансы, что они живы, конечно, всегда есть», — пояснил собеседник издания.

Оджан Наумкин вместе с родителями провел первые годы жизни в землянке в лесу недалеко от курортного города Белокуриха, образование получил по книгам и радио. В 2013 году его родители ушли, оставив лишь записку, а сам он обратился в полицию, после чего решил вернуться в город и позже переехал в Москву.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года во время прогулки в окрестностях горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье, оставив автомобиль недалеко от местной природной достопримечательности. С тех пор никаких следов Сергея, Ирины, Арины и их собаки найти не удалось.

Местные жители сообщили, что в тайге еще большие сугробы, поэтому поиски возобновятся, когда снежный покров сойдет. Глава добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев рассказал, что в возобновленных поисках будет участвовать команда из разных регионов России с использованием различных технических способов.

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал от руководителя красноярского управления ведомства представить актуальную информацию о расследовании уголовного дела и принятых мерах по обнаружению семьи. Ранее в СМИ появлялась неподтвержденная информация об обнаружении тел Усольцевых, которую в Следственном комитете опровергли.