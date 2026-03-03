Появившаяся в ночь на 3 марта информация о том, что пропавшую в сентябре 2025 года семью Усольцевых нашли, не соответствует действительности. Об этом сообщает NGS24.RU со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Накануне «Аргументы и факты» опубликовали заметку с заголовком «Усольцевых нашли!». Издание утверждает, что такое сообщение написала в один из чатов, посвященных пропаже семьи, женщина по имени Алла (имя изменено).

По словам Аллы, она знакома с «тайнами следствия». В том же сообщении она написала, что тела Сергея, Ирины и их пятилетней дочери обнаружили в шурфе — вертикальном провале скальной породы.

«АиФ» пишет, что другие участники чата сначала не поверили сообщению Аллы, а потом предположили, что тела могла помочь обнаружить фотоловушка, которая засекла зверя, пришедшего на запах разложения.

Публикацию прокомментировал Следственный комитет. В ведомстве заявили, что пропавшую семью до сих пор не обнаружили, а новых поисков после 1 февраля не было.

Семья пропала 28 сентября 2025 года, отправившись в поход к скальному массиву Буратино в Партизанском районе Красноярского края. Как рассказывал сын Ирины Даниил Баталов, поначалу никто не беспокоился, что супруги и дочь не выходят на связь — Сергей часто ходил в тайгу без предупреждения, мог находиться там до месяца.

Однако уже 1 октября в районе пропажи развернули поисковую операцию, которая завершилась через 11 дней из-за ухудшения погоды. По словам руководителя отряда «Поиск пропавших детей» Светланы Торгашиной, поиски стали самыми масштабными в регионе, однако указала на некоторые ошибки.

Она отметила, что все участники в один момент стали действовать разобщенно, проявляя свои лидерские качества, что приводило к недоразумениям. В октябре был создан штаб для разбора ошибок с участием СК, МЧС и полиции, добавила она.

Тогда же СК назвал основную версию пропажи семьи — несчастный случай. Ее в ведомстве придерживаются до сих пор, однако не исключают, что Усольцевы могли стать жертвой преступления.

Последние поиски семьи состоялись 31 и 1 февраля 2026 года. Спасатели тогда осматривали силосные ямы, надворные постройки, уборные, подвалы и чердаки. Как заявили в СК, выезд был плановым: такие мероприятия будут периодически проводить до тех пор, пока не появится уверенности в том, что с семьей произошел несчастный случай.