В Красноярском крае завершились активные поиски пропавшей в конце сентября семьи Усольцевых и работа оперштаба, операция переходит «в режим точечных задач». Об этом сообщил добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Теперь поисками будут заниматься только группы из аттестованных специалистов, получающие «четкие, конкретные задачи» от удаленных координаторов — спасателей. Они будут действовать в обозначенных квадратах самостоятельно, без прямого контроля на местности, что требует от участников операции «большого опыта и умения работать автономно», отметили в «Лиза Алерт».

Накануне отряд предупредил, что с 12 октября к поискам будут допущены только люди со спецподготовкой по альпинизму и горному туризму, у которых есть необходимое снаряжение и навыки ночевки в горах. Кроме того, необходимы граждане «с легальным оружием — для обеспечения безопасности поисковиков».

Решение свернуть активную фазу массовых поисков объясняется «возрастающими рисками, ухудшением погодных условий и отсутствием возможности добраться до труднодоступных мест».

«Мы просим понимать, что поиск — это сложная, многоуровневая работа, требующая слаженности и высокой степени подготовки. Именно поэтому участие неаттестованных и неподготовленных добровольцев на данном этапе невозможно», — говорится в сообщении отряда.

За 11 дней с момента пропажи Усольцевых в поисках приняли участие более 1,5 тысячи добровольцев, пройдено более 4,5 км треков, сообщили в «Лиза Алерт». В операции были задействованы вездеходы, квадроциклы, мотоциклы, снегоболотоходы, беспилотники с тепловизорами и вертолеты поисково-спасательного отряда «Ангел».

Координатор «ЛизаАлерт» Александр Щукин в беседе с изданием «Подъем» назвал операцию по поиску семьи Усольцевых одной из самых масштабных. Одним из нововведений стало использование тяжелых дронов для изучения труднодоступных участков с большой высоты.

Щукин отметил, что активные поиски пропавших начались поздно ― лишь на третий день, поскольку отец семейства Сергей Усольцев был опытным таежником, а маршрут их похода считается простым.

«Драгоценные часы и дни были потеряны, чтобы найти быстро по горячим следам. <…> С каждым днем погода становилась хуже, мы не могли привлекать авиацию, беспилотники. Было очень много сложностей, в том числе и с отсутствием связи», — рассказал Щукин.

По его словам, одна из поисковых групп, которая вышла в гору, в связи с ухудшением погодных условий передвигается «со скоростью 300 м в час, и каждый метр — это угроза и серьезные риски».

По данным KP.RU, добровольцы, которые не входят в официальные организации, готовятся к отъезду. Кроме того, территорию планируют покинуть представители МЧС, полиции и Следственного комитета, пишет издание. По словам спасателей, остаются только альпинисты, спелеологи и команды на квадроциклах. Газета отмечает, что в районе поисков видели волков, поэтому оставаться в лесу без техники и связи опасно.

Семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь — 28 сентября отправилась в пеший поход к урочищу Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин. Два дня они не выходили на связь с родственниками, после чего сын Ирины обратился в полицию.

В Следственном комитете предположили, что Усольцеву могло стать плохо, из-за чего он не смог вывести жену и дочь, либо семья могла сбиться с маршрута из-за непогоды или встречи с дикими животными. Позже СК выдвинул версию, что Усольцевы могли попасть в ущелье.

Погодные условия в районе поисков не позволяют надеяться, что пропавших найдут живыми, заявила 10 октября председатель красноярского отделения Российского Красного Креста (РКК) Алена Миронова.

«Снег по пояс, много возможностей сломать ногу, сорваться даже для профессиональных альпинистов. <…> Под таким количеством снега невозможно кого-либо найти», — отметила она.

Сейчас поиски семьи сосредоточены в квадрате, где был зафиксирован сигнал телефона Усольцева — на расстоянии 7 км от поселка Кутурчин, сообщили 12 октября в региональном СК. Альпинисты и спелеологи обследуют каменные россыпи и пещеры.