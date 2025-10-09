Картографы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» определили точку, из которой исходит радиосигнал телефона главы семьи, пропавшей в Красноярском крае. Сигнал зафиксировали в 7 км от поселка Кутурчин Партизанского района. В окрестностях этого населенного пункта спасатели и волонтеры одиннадцатый день пытаются найти двух взрослых с маленьким ребенком.

«Телефон 28 сентября зафиксировали две вышки в 22:30, определили квадрат поиска, и это намного дальше даже нынешней зоны поиска. Вчера туда вышли шесть групп, дошла одна, кое-как вернулась, тайга, труднодоступное место. Сегодня поиски продолжены», — уточнили представители правоохранительных органов в разговоре с ТАСС.

Региональный СКР отмечает, что поиски семьи сосредоточены в пересеченной местности в обозначенном квадрате. Из-за погодных условий — обильного снежного покрова, низкой температуры воздуха — оперативные действия осложняются. Также продвижение и ориентирование поисковиков осложняют «значительные и разнообразные неровности рельефа».

Двое взрослых — Сергей и Ирина Усольцевы — и их пятилетняя дочь отправились 28 сентября в пеший поход к Кутуручинскому белогорью. Спустя два дня их родственники обратились в полицию из-за того, что семья перестала выходить на связь.

Телеграм-канал Baza писал, что глава семейства увлекался туристическими походами. В этот раз семья якобы планировала пройти небольшой маршрут между поселками Кутурчин и Мина, но «что-то пошло не по плану». В день их исчезновения дневная температура в районе поднималась до +16 градусов, но через несколько дней ночью показатели опустились до нуля.

По словам местных жителей, на которые ссылается RT, сбиться с пути в этом районе сложно, поскольку есть одна тропа, выведенная к населенному пункту. Однако источники телеканала предположили, что семья могла встретить диких животных, убежать и сбиться с маршрута. Кроме того, сбить с маршрута их могли густой туман или плохое самочувствие.

При этом RT отмечает, что семья могла построить какое-то укрытие, так как у мужчины есть большой опыт походов. «В этой местности местами выпал снег. Они смогут его есть или растопить и пить, так что вода есть. Питаться могут дикими ягодами. Поэтому могут продержаться, пока их не найдут», — объяснил собеседник телеканала.

Позднее региональный СКР сообщил, что семья могла попасть в ущелье. Возбуждено уголовное дело.