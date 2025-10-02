В окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района Красноярского края четвертый день ищут семью из трех человек — отца, мать и их маленькую дочь, которые 28 сентября ушли в турпоход к скальному массиву Буратино и до сих пор не вышли на связь с родственниками. Региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о безвестном исчезновении людей, МВД сообщает о масштабной поисковой операции.

Красноярские СМИ со ссылкой на телеграм-чаты и сетевые паблики поисковых групп пишут, что «четвёртые сутки семья находится в холодном осеннем лесу, их здоровье и жизнь под серьёзной угрозой». Волонтеры отмечают, что поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями, особенностями рельефа и отсутствием связи.

Судя по плакату «ЛизаАлерт», пропавшие — это 64-летний Сергей Усольцев, 48-летняя Ирина Усольцева и пятилетняя Арина Усольцева. В Уярском межрайонном следственном отделе ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия уточнили, что заявление о пропаже семьи подал их знакомый.

«На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего», — заверили в региональном следственном управлении.

Источник RT рассказал, что пропавший мужчина — это директор компании из Железногорска, который сначала заселился с женой и дочерью на базу отдыха, а оттуда они все втроем отправились в лес.

«Есть свидетель, который видел их 28 сентября. Местность там — тайга, густой лес. Температура ночью около нуля», — сообщил собеседник издания.

Телеграм-канал Shot уточняет, что Сергей Усольцев — кандидат наук, а его жена Ирина работает психологом. По данным канала, помимо маленькой дочери у супругов есть еще сын, который принимает участие в поисковой операции. По данным RT, речь идет о взрослом сыне Ирины от первого брака.

Красноярская редакция газеты «Аргументы и факты» называет пропавшего мужчину предпринимателем, а его супругу — бизнес-тренером и психологом, которая ведет группы по семейным отношениям. Сама женщина в соцсетях указывала, что проводит психологические тренинги с 2009 года и является «энергопрактиком».

По данным издания, Сергей Усольцев возглавляет выпускающее полимеры и краски предприятие «Поливест-Железногорск», половина которого у него в собственности. Десять лет назад мужчина баллотировался в совет депутатов Железногорска.

Волонтеры рассказали krsk.aif.ru, что Усольцевы отдыхали на кутурчинской турбазе и в минувшее воскресенье (28 сентября) собирались возвращаться оттуда домой, но перед отъездом решили в последний раз прогуляться и на своей машине отправились к Буратино. Этот скальный массив расположен приблизительно в 5 км от поселка Кутурчин.

По словам главы поискового отряда «Поиск пропавших детей им. Оксаны Василишиной» Светланы Торгашиной, автомобиль Усольцевых обнаружили на краю деревни. Предположительно в полдень 28 сентября семья вышла из машины и направилась вверх по туристической тропе. Через три часа погода резко испортилась, начался сильный ливень.

«Никаких хронических заболеваний у супругов нет, более того, папа — частый участник походов, как одиночных, так и семейных», — сообщила Торгашина.

RT отмечает, что в день исчезновения Усольцевых дневная температура еще поднималась до +16 градусов, но сейчас ночами в той местности уже около нуля, поэтому пропавшие явно не планировали долгий поход и были «одеты не по погоде».

Телеграм-канал Baza утверждает, что Усольцевы «планировали пройти небольшой маршрут между посёлками Кутурчин и Мина, но что-то пошло не по плану». Волонтеры рассказали Shot, что «буквально две недели назад» супруги уже ходили в поход по тайге и благополучно из него вернулись. В соцсетях есть видеоролики, снятые ими в тот раз.

Shot отмечает, что Кутурчинское Белогорье пользуется популярностью у туристов, но, по словам местных жителей, «особой инфраструктуры» для путешественников там нет. Посещавшие этот район блогеры пишут, что на Кутурчинском Белогорье «мобильной связи нет, тайга и горы с каменными массивами на вершинах», а в самом поселке Кутурчин «есть одна единственная база, где можно остановиться, но нет ни одного магазина».

В региональном управлении МВД сообщили, что в поисках участвуют в общей сложности более полусотни человек, включая полицейских, спасателей, волонтеров и местных жителей — преимущественно охотников и рыбаков. Кроме того, для визуального осмотра местности применяются дроны.

«Сейчас задействована малая авиация и беспилотники, поиски осложняются сложной местностью — вокруг тайга и холмистый рельеф. Спасатели и поисковики собираются использовать внедорожники и квадроциклы», — пишет RT со ссылкой на волонтеров.

По данным Shot, местность также обследуют с помощью тепловизоров. Поисковики считают, что Усольцевы могли наткнуться на «дикую избушку и сделать там привал». Местные охотники рассказали, что недалеко от Минской петли есть такие постройки, так как там водится много диких животных.

Красноярские СМИ со ссылкой на предположения местных жителей пишут, что на фоне погодных условий Усольцевы могли заблудиться в тайге. Однако опытные туристы утверждают, что это практически невозможно. В частности, инструктор турклуба «Триконя» Александр Обедин пояснил, что скальный массив Буратино опоясан объездной дорогой, для выхода на которую достаточно спуститься со склона. С обратной стороны нагорье огибает неглубокая река Мина, которую, по словам эксперта, можно перейти вброд даже с ребенком.

Обедин уточнил, что при подъеме на возвышенность видны деревня и все ориентиры, поэтому «выйти там достаточно просто, даже если идти по лесу», и в целом «местность довольно небольшая». Туринструктор добавил, что в этих местах водятся медведи и волки, но они «держатся на почтительном расстоянии от поселка и туристических троп».