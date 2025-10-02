Эколог Илья Рыбальченко заявил Life.ru о повышенной агрессивности медведей в предзимний период, когда животные активно накапливают жировые запасы для зимней спячки. По словам специалиста, наиболее опасным временем являются переходные этапы перед длительным сном, когда хищники проявляют повышенную активность в поисках пропитания.

Рыбальченко уточнил, что в среднем по России медведи впадают в спячку в ноябре-декабре, однако в северных регионах с суровым климатом этот процесс может начинаться уже в сентябре-октябре. Эксперт подтвердил, что версия о нападении медведя на пропавшую в Красноярском крае семью имеет право на существование, поскольку в период подготовки к зиме хищники становятся особенно опасными при нехватке естественных кормов.

Особое внимание эколог уделил физиологическим особенностям зимовки. Для успешного вхождения в спячку взрослому медведю необходимо накопить 100-150 кг дополнительного жира, что заставляет животных активно патрулировать территорию в поисках пищи. При этом медведицы демонстрируют уникальную способность рожать детенышей во время зимнего сна, что делает их особенно уязвимыми к любым внешним воздействиям в этот период.

Рыбальченко также прокомментировал недавний случай обнаружения медвежьих следов в Одинцове, объяснив это расширением ареалов обитания хищников.

«Современные климатические изменения создают более комфортные условия для медведей — теплые сезоны становятся длиннее, что сокращает период спячки. Теперь они часто уходят на зимовку в январе-феврале, а просыпаются уже в апреле», — отметил специалист.

Особую озабоченность эколога вызывает проблема прикорма диких животных. Он предупредил, что feeding медведей остатками пищи или угощениями формирует у них опасную зависимость от человека, повышает вероятность повторных визитов в населенные пункты и может провоцировать конфликтные ситуации.

«Такие действия негативно сказываются на природном поведении хищников и создают реальную угрозу как для животных, так и для людей», — подчеркнул Рыбальченко.

Напомним, 2 октября СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело о безвестном исчезновении супружеской пары с ребенком в тайге на территории Партизанского района. По словам очевидцев, предприниматель с женой-психологом и пятилетней дочерью жили на турбазе, а в последний день перед отъездом поехали к скальному массиву Буратино. С заявлением об их пропаже в полицию обратился знакомый, когда они не вышли на связь. Волонтеры обнаружили пустую машину туристов, поиски их самих продолжаются уже четыре дня. Местные охотники предположили, что семья могла столкнуться с медведем.