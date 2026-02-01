В Красноярском крае завершились новые двухдневные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге четыре месяца назад. Об этом сообщили 1 февраля в краевом поисково-спасательном отряде «Спасатель».

Обследование территории проводилось в Партизанском районе при участии правоохранительных органов. Как пишет NGS24.RU, конкретные места и характер поисков специалисты уточнить отказались. Район обследования показывали на месте правоохранители, пояснили в «Спасателе».

В Следственном комитете (СК) выезд назвали плановым. Отмечалось, что среди прочего будут осмотрены пещеры. В ведомстве объяснили, что должны выполнять такие мероприятия в рамках расследования, которое продолжится до тех пор, пока у следователей «не появится уверенность в том, что с ними [с семьей Усольцевых] произошел несчастный случай, либо в отношении них не было совершено преступление».

Близкий к поискам источник NGS24.RU сообщал, что проверять будут «силосные ямы, надворные постройки, уборные, подвалы, чердаки». В конце мая, после таяния снега, по его словам, планируется осмотреть две глубокие пещеры, обнаруженные спелеологами.

«К сожалению, поиски результатов не дали», — сообщили в «Спасателе».

Руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт отметила в беседе с РИА Новости, что для выживания в суровых зимних условиях нужна тщательная подготовка: наличие избушки (зимовья), лекарств, умение выживать и добывать еду.

«Пока люди не найдены, принято их считать живыми. Но здесь, конечно же, сложная история и очень уж суровые условия выживания. Хотя чудеса бывают», — сказала она.

Спасатель и альпинист Денис Киселев в разговоре с NEWS.ru отметил, что семья не смогла бы выжить четыре месяца без надежного укрытия и помощи извне, «на подножном корме».

Исчезновение Усольцевых и версии

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали 28 сентября, когда направились в туристический поход к скальному массиву Буратино, расположенному в Партизанском районе Красноярского края.

На протяжении 11 суток продолжались полномасштабные поисковые работы, которые осложнялись плохой погодой и не принесли результатов. После этого было принято решение перевести их в режим «точечных задач», выполнение которых поручили опытным альпинистам и спелеологам.

В конце октября следователи назвали основной версией исчезновения семьи Усольцевых несчастный случай. При этом в ведомстве не исключают, что пропавшие могли стать жертвами преступления.

Официальный представитель СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова в том же месяце рассказывала «Аргументам и фактам», что в сети появляется много дезинформации, которая дает ложную надежду в деле Усольцевых. В частности, СМИ писали о том, что в квадрате поисков были обнаружены куртка и рюкзак пропавших, что не соответствует действительности.

Кроме того, никаких подозрительных вещей и записей не было обнаружено и в доме пропавших. Как отметила Арбузова, семья вела «обычный быт». Тот факт того, что страница Сергея Усольцева во «ВКонтакте» была активной спустя неделю после его пропажи, в СК связали с тем, что у мужчины было два телефона — личный и рабочий.

«По всей видимости, именно на второй, [который Усольцев не стал брать с собой в поход], поступают звонки и идут гудки. Но ни в коем случае тот факт, что страница VK Усольцева была онлайн, связан с тем, что сам он куда-то уехал или находится где-то и зашел в VK», — подчеркнула Арбузова.

Сын Ирины Усольцевый Данил Баталов в свою очередь назвал фейком сообщения о том, что при обыске в автомобиле пропавших нашли 300 тыс. рублей. По мнению молодого человека, это «придумали журналисты, которые хотели поднять упавший интерес к теме». Баталов заявил, что полицейские при нем вскрывали автомобиль и тогда «не было никаких денег».

В конце декабря автор книги «Тайна книги группы Дятлова» Евгений Буянов в беседе с «Лентой.ру» предположил, что семья Усольцевых могла отравиться едой, которую взяла с собой в поход. Вероятность такого развития событий он назвал маловероятной, но возможной. Кроме того, по мнению Буянова, семья могла утонуть в болоте. В таком случае найти их будет невозможно, подчеркнул эксперт.

В январе депутат Законодательного собрания края Алексей Кулеш восстановил маршрут семьи Усольцевых. В разговоре с «АиФ» он объяснял, что изначально речь шла о двух скальных выступах, которые могли выбрать Усольцевы. Их неофициальные названия — Буратинка и Мальвинка. Однако парламентарий считает, что на Мальвинке «практически невозможно потеряться».

«Тропа прямая, очень простая и вся промаркирована краской. Она упирается в скальный маршрут, который не имеет выхода на плато. То есть заблудиться там негде: дошел до скалы, развернулся и пошел обратно», — считает он.

Как пишут «Аргументы и факты» это объясняет, почему поиски в районе Мальвинки не были масштабными. В то время как маршрут по Буратинке «гораздо сложнее».

«Там маршрут <…> с большими перепадами высот и выходом на открытое скальное плато. И там действительно можно и заблудиться, и получить травму», — пояснил Кулешов.

Он добавил, что активные поиски Усольцевых не ведутся в связи с погодными условиями: в этих местах лежит «метровый слой снега, а местами и глубже». «Там бывают только редкие туристы и дикие животные», — заключил он.

Для установления новых обстоятельств СК планирует допросить жителей поселка Кутурчин. В частности, правоохранители хотят установить, видели они кого-то подозрительного или замечали что-то необычное.