Между пропавшей в сибирской тайге семьей Усольцевых и загадочно погибшей в 1959 году на Северном Урале группой Дятлова есть определенное сходство: и те, и другие попали в беду на фоне повышенной солнечной активности, влияющей на климатические процессы и природные явления. Об этом RTVI заявил автор книги «Тайна гибели группы Дятлова», мастер спорта по горному туризму и участник спасательных работ в горах Евгений Буянов.

По его словам, «солнечная активность — это мощный триггер», из-за которого усиливаются различные процессы, включая «вулканическую деятельность, климат, состояние погоды». Влияние этого фактора на аварийность отчетливо прослеживается в туризме и альпинизме, добавил эксперт.

«Сейчас год аварийный — после того, как в августе 2024 был зафиксирован пик солнечной активности. Оборотная сторона трагедии — это те энергетические толчки, которые выводят процессы из неустойчивого состояния. Количество катастроф увеличивается — по погодным признакам, по электромагнитным полям, по воздействию на психику людей», — пояснил Буянов.

Он считает, что обострение фактора солнечной активности могло стать «глубинной причиной» резких изменений погоды и сыграть решающую роль в судьбе Усольцевых — даже несмотря на то, что они отправились всего лишь в так называемый поход выходного дня.

«Усиление природных воздействий на пиках солнечной активности способствует гибели людей. Люди очень легко могут замерзнуть, особенно если не имеют средств защиты, теплой одежды. Они пропали в тайге — там выпал снег, была плохая погода. Человек может сорваться в пропасть, заблудиться, замерзнуть, утонуть. Очень часто при контакте с водой происходят всякие аварии», — поделился мнением Буянов.

Он систематически отслеживает аварийность в связке с солнечной активностью и в нынешнем году отметил тревожную тенденцию.

«В августе в Новосибирской области пропало 154 человека и 12 человек еще не нашли. В июне там же пропали больше 100 человек, 13 человек погибло по разным причинам», — уточнил писатель.

Он считает, что солнечная активность сыграла определенную роль и в гибели группы Дятлова — из-за нее «случился более мощный циклон, возникла повышенная лавинная опасность», и «это была аномальная глубинная причина».

«В 1959 году был аномальный пик, мощнейший, и общая аварийность подскочила более чем в два раза. Если в 1958 году погибло 50 туристов, то в 1959 — около сотни. Даже спортивный туризм отменили постановлением секретариата ВЦСПС. В результате пошли в походы неизвестно кто, неизвестно когда, неизвестно куда — стало трудно искать людей. Это головотяпство способствовало повышению аварийности», — рассказал Буянов.

Он считает наиболее вероятной версией исчезновения Усольцевых стечение обстоятельств, при котором супруги с дочерью заблудились и замерзли. Писатель отметил, что пропавших даже нельзя в полной мере назвать туристами — они просто отправились на небольшую прогулку, не взяв с собой экипировку и запас еды.

Напомним, 9 туристов под руководством Игоря Дятлова погибли при странных обстоятельствах 2 февраля 1959 года в Свердловской области в ходе лыжного похода по Уралу. Экспертиза назвала причиной смерти шестерых участников группы переохлаждение, а у троих нашла переломы. Первое расследование, проведенное после обнаружения тел, завершилось выводом о «стихийной силе, преодолеть которую люди были не в состоянии».

В феврале 2019 года Генпрокуратура начала повторное расследование гибели группы Дятлова и в итоге заявила, что туристы погибли из-за схода снежной лавины. При этом родственники погибших продолжают настаивать на том, что на случившееся с группой повлиял техногенный фактор.