На прошлой неделе в Партизанском районе Красноярского края возобновилась поисково-спасательная операция по розыску семьи Усольцевых, пропавшей в тайге 28 сентября. Во вторник, 25 ноября, погода в районе хребта Кутурчинское Белогорье ухудшилась, поднялся сильный ветер, что осложняет работу спасателей. По мнению профессионального альпиниста, шансы найти их вырастут в мае, когда сойдет снег. Параллельно появляются все новые предположения, где могут находиться Усольцевы.

Как заявил в беседе с АиФ альпинист и волонтер Алексей Кулеш, 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней супруги и их пятилетнюю дочь могут найти в мае после таяния снега в одно из пещер — тогда начнется новая активная стадия поисков. При этом Кулеш отмечает, что шансов на это немного. В ноябре спасатели уже обследовали одну из таких пещер глубиной 15 метров, но признаков пребывания людей там не нашли.

Ранее спелеолог, геолог Юрий Долотов в беседе с RTVI отметил, что пещера непригодна для продолжительного выживания как «место повышенной опасности». Опасный рельеф пещер усугубляется отсутствием света и низкой температурой воздуха.

«В общем, нездоровое место, поэтому укрываться в пещере — это совсем не выход для бедствующих», — сказал он.

Выживальщица Клавдия Смирнова при этом считает, что Усольцевы могли выжить в тайге. Она предлагает еще раз обследовать все охотничьи избушки на предполагаемом маршруте семейства.

Тем временем в социальных сетях активно обсуждается возможное бегство Усольцевых за границу. Так, на таиландском острове Самуи якобы были замечены трое человек, похожих на Усольцевых. Их описывают как замкнутую пару с маленькой девочкой, предположительно они арендовали бунгало. По словам владельца недвижимости, мужчина и женщина предъявили некие местные документы, оплатили месяц вперед, но исчезли через неделю. Очевидцы описывают женщину как блондинку с русским акцентом, которая выглядела встревоженной и называла мужчину «Сережей». Мужчина якобы был крепкого телосложения, седой, с короткой стрижкой.

Информация об «Усольцевых» была передана в российское консульство в Бангкоке для проверки, в том числе с помощью записей с камер видеонаблюдения. При этом эксперты сомневаются в реалистичности этой версии, отмечая, что скрыться в Таиланде с фальшивыми документами крайне сложно из-за строгого биометрического контроля на границе.

Сообщения о возможных следах семьи также поступали из американского штата Калифорния и из Турции (провинции Айдын и Меран).

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября. В последний день отдыха на турбазе перед запланированным возвращением домой они решили совершить прогулку в сторону горы Буратинка (Кутурчинское Белогорье) и не вернулись

Их сын, оставшийся в городе, сообщил о пропаже, когда родные не вышли на связь в условленное время. Позже неподалеку от запланированного маршрута была обнаружена их автомобиль. В машине находилась крупная сумма денег — несколько сотен тысяч рублей. В этом же районе был в последний раз зафиксирован сигнал сотового телефона Сергея Усольцева.

Активная поисковая операция продлилась 11 дней и была приостановлена 12 октября. Спустя примерно две недели поиски возобновились, но уже в меньшем масштабе. По версии следствия, Усольцевы стали жертвами несчастного случая. В рамках уголовного дела были опрошены десятки человек, включая родственников и возможных свидетелей.