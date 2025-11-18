Собаки породы корги, как у пропавшей в тайге семьи Усольцевых, могут брать след и выводить людей из леса. Об этом рассказал «Ленте.ру» президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

С Сергеем и Ириной Усольцевыми в походе была их собака корги по кличке Лада. Уражевский пояснил, что эта порода относится к группе овчарок и используется для выпаса коров. Такие собаки могут выносить любую погоду, отметил кинолог.

«То есть это абсолютно рабочая собака. Им не страшна любая непогода, любой снег, любой ветер. Опасно только из-за коротких ног. <…> Но если снег неглубокий, то собака абсолютно рабочая и выносит любую непогоду», — добавил эксперт.

Кинолог отметил, что если собака часто выходила на прогулки с семьей и общалась с Усольцевыми, то ее можно было бы использовать для поиска. Он обратил внимание на развитое обоняние корги, из-за чего они практически не могут потеряться.

Уражевский подчеркнул, что с Усольцевыми могла произойти «какая-то трагедия», поскольку они потерялись в горной местности, где встречаются обрывы. Однако он обратил внимание, что никаких следов семьи не найдено.

«Но не нашли ни вещей, ни останков. Даже если, предположим, там была стая волков, еще кто-то, то останки были бы какие-то. Поэтому загадочная история», — заключил эксперт.

Ранее старший сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов рассказал в эфире программы «Пусть говорят», что семья ушла в поход к Кутурчинскому Белогорью вместе с собакой породы корги Ладой. По его словам, питомцу уже 12 лет и иногда он «забывается: убегает, начинает охотиться». Баталов предположил, что собака потерялась в лесу, погнавшись за птицей или другим зверем, а Усольцевы же отправились ее искать, после чего и сбились с маршрута.

Руководитель поисково-спасательного отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина в свою очередь рассказала, что 2 октября несколько волонтеров услышали собачий лай во время поисков, но найти животное не удалось.

«Мы проверили то место, откуда нам показался лай, ничего не нашли. К сожалению, в тех местах звук сильно искажается (на это влияет рельеф, ветер и т.д.), и, возможно, мы искали вовсе не там, где на самом деле лаяла собака», — добавила Торгашина.

17 ноября специалисты аварийно-спасательного формирования «Спасатель» сообщили, что снова выходили на поиски Усольцевых по заявке сотрудников полиции. Они обследовали пещеру глубиной 15 м, но следов людей там не обнаружили.

Сын Ирины Усольцевой отметил, что верит в успех новой поисковой операции. Однако он уточнил, что родители и сестра скорее всего находятся не в Кутурчинском Белогорье, а в другой местности, поскольку спасатели не нашли там никаких следов или зацепок.

Усольцевы 28 сентября вместе с пятилетней дочерью ушли в поход к хребту Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае и пропали. В тот же день последний раз был зафиксирован сигнал с телефона Сергея, больше семья не выходила на связь.

Активная фаза поисков продолжалась 11 дней и завершилась 12 октября. Спустя почти две недели поиски возобновились. Следствие считает несчастный случай приоритетной версией в деле исчезновения семьи. За время расследования сотрудники правоохранительных органов допросили свыше 60 человек, среди них были потенциальные свидетели и родственники Усольцевых.