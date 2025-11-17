Специалисты аварийно-спасательного формирования Красноярского края (КГКУ «Спасатель») 17 ноября отправились на повторные поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых. Об этом отряд сообщил в своем телеграм-канале.

Как уточнили в учреждении, выезд осуществлялся по заявке сотрудников полиции. Других подробностей отряд не привел.

Спасатель и альпинист Денис Киселев в разговоре с NEWS.ru предположил, что для возобновления поисков, вероятно, «были поводы». По его словам, не исключено, что у полиции появилась дополнительная информация по локализации, в связи с чем операция МЧС «может увенчаться успехом».

«Найти семью можно только в том случае, если появилась какая-то новая информация, может, их где-то видели», — сказал он.

Киселев отметил, что выжить в лесу без дополнительной еды крайне сложно. А также напомнил, что местность, в которой пропали Усольцевы, несколько раз «прошли и перевернули».

В благоприятные прогнозы также верит и сын пропавших Усольцевых Даниил Баталов. Он заявил изданию NGS24.RU, что на «на 100%» уверен в том, что его родители и сестра живы. По его мнению, они не могут находиться на Кутурчинском Белогорье. Баталов объяснил это тем, что в ходе поисков не было найдено «никаких следов и зацепок».

«Мой отец, очень опытный человек, опытный таежник, горник, турист, он просто не мог заблудиться, не оставив следов. <…> Он меня этому учил и не может быть, чтобы такой человек не оставил вообще ничего. Это невозможно. <…> Я не могу предположить, куда они уехали и причину, почему они уехали, я тоже не знаю, но я уверен, что они живы», — сказал Баталов.

28 сентября Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в пеший поход к хребту Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае. В тот же день последний раз был зафиксирован сигнал с телефона Сергея, больше семья на связь не выходила.

Активная фаза поисков, которая длилась 11 дней, завершилась 12 октября. За это время волонтеры обошли не менее 4,5 тыс. км лесных дорог. По словам координатора отряда «Лиза Алерт» Александра Щукина, эта поисковая операция одна из самых крупных за последние годы.

Поиски возобновились 24 октября. Тогда группа «Спасатель» обследовала 6 кв. км в районе Кутурчин. Еще спустя два дня спасатели и сотрудники МВД и СК осмотрели еще 9 кв. км горно-таежной местности, однако пропавших найти не удалось.

В ходе расследования пропажи Усольцевых региональный Следственный комитет допросил более 60 человек, включая потенциальных свидетелей, а также родственников и близких Сергея и Ирины. Основной версией исчезновения, согласно правоохранительным органам, остается несчастный случай.