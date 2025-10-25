Жители Красноярского края Сергей и Ирина Усольцевы, пропавшие вместе с пятилетней дочерью в тайге, могут быть живы и целенаправленно скрываться. Таким мнением с «Аргументами и фактами» («АиФ») поделился спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

Эксперт заявил, что самый благоприятный сценарий в этой ситуации — решение семьи воспользоваться случаем и скрыться ото всех, не желая поддерживать связь с внешним миром. Киселев привел в пример старообрядцев, которые уходили в сибирскую тайгу, чтобы о них забыли.

Спасатель добавил, что считает мифической версию о том, что Усольцевы ждут помощи в сторожке или пещере. По его мнению, семья смогла бы выйти из этих сооружений и подать о себе сигнал.

Знакомый Сергея Усольцева — Александр Дымов — верит, что семья жива и может находиться в зимовье охотников или браконьеров.

«Почему-то все еще кажется, что могут быть живы все. Я не экстрасенс, но такое ощущение есть. Я разговаривал с сыном Ирины. И мы сошлись в разговоре в одном, что, если они сбежали, то самое доброе будет. Но зачем таким вульгарным способом, я вот этого никак не могу понять», — передает его слова «АиФ».

Пресс-секретарь ГСУ СКР по Красноярскому Краю и Хакасии Юлия Арбузова ранее заявила, что Усольцевы не собирались уезжать за рубеж — не переводили деньги и не покупали билеты. Кроме того, они собирались строить дом и закупили необходимые для этого материалы. В качестве основной версии произошедшего ведомство рассматривает несчастный случай.

То, что Усольцевы могут быть живы, не исключает и проживший 20 лет в алтайской тайге отшельник Оджан Наумкин, известный в Сети как «алтайский Маугли». Однако такой исход событий он считает маловероятным.

«Шансы могут быть, если они с собой взяли достаточно еды, и, может быть, нашли какое-то питание на месте. Но тогда бы они жгли костер, был бы дым, и их смогли бы найти», — заявил он в разговоре с «АиФ».

При этом Наумкин не согласился с тем, что уход Усольцевых в тайгу связан с их желанием скрыться от социума. По его словам, семья понимала, что в случае исчезновения ее будут искать. Кроме того, отшельник отверг предположение о том, что на пропавших могли напасть медведи.

«Вряд ли с ними что-то могли сделать медведи — тогда бы клочья одежды и вещей, вероятно, заметили бы поисковые отряды», — пояснил он.

Кроме того, собеседник «АиФ» не видит странностей в том, что Усольцевы не оставили никаких следов. Он отметил, что природа быстро их «стирает»: растительность восстанавливается после однократного похода человека уже через пару часов, а следы костра в тайге спустя стуки можно разглядеть только с очень близкого расстояния.

По мнению Наумкина, основной причиной произошедшего стала «безалаберность» туристов, с которой «люди раз за разом идут в горы».

«Нельзя идти туда, где опасно. Природа очень стихийна. Их могло просто утащить течением, могли попасть в болото. <…> Скорее всего, Усольцевым захотелось покорить вершину или залезть подальше, чтобы набраться впечатлений. Так раз за разом происходит с альпинистами, туристами. Мог даже оползень случиться», — предположил отшельник.

В сентябре Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в пеший поход к горному хребту Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае. 28 сентября они перестали выходить на связь, в этот же день в последний раз удалось поймать сигнал с телефона Сергея Усольцева.

Активная фаза поисков пропавшей семьи длилась 11 дней и завершилась 12 октября, за этот период волонтеры обследовали не менее 4,5 тыс. км дорог в лесной местности. Координатор отряда «ЛизаАлерт» Александр Щукин назвал поисковую операцию одной из самых масштабных за последнее время.

24 октября поисковая группа «Спасатель» обследовала 6 кв. км в тайге, но это не дало результатов. Поиски будут продолжены.