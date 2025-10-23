Пропавшие в тайге Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью не планировали уезжать из России. Об этом «Аргументам и фактам» сообщила пресс-секретарь ГСУ СКР по Красноярскому Краю и Хакасии Юлия Арбузова.

«Нет данных, свидетельствующих о том, что Усольцевы убыли за пределы Российской Федерации. Таких намерений у них не было, их счета говорят о том, что они здесь осуществляли все свои действия», — отметила она.

По ее словам, супруги никуда не переводили деньги и не покупали билеты с целью отъезда. Их финансы остались на счетах, ценные вещи также не были тронуты. «Поэтому оснований полагать, что они куда-то уехали, у нас нет», — подчеркнула Арбузова.

Более того, продолжила представитель ведомства, в пользу этой версии говорит то, что чета Усольцевых планировала построить дом и закупила для этого все необходимые материалы. Отдельно в ведомстве отметили, что что никаких конфликтов, которые могли бы побудить членов семьи уехать, у пропавших ни с кем не было.

В сентябре Усольцевы отправились в пеший поход к горному хребту Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае. 28 сентября семья перестала выходить на связь. В этот же день последний раз удалось поймать сигнал с телефона Сергея Усольцева. На текущий момент следователи рассматривают в качестве основной версии их пропажи несчастный случай.

За 11 дней масштабных поисков, активная фаза которых завершилась 12 октября, волонтеры обследовали не менее 4,5 тыс. км дорог в лесной местности. В поисковых мероприятиях были также задействованы вездеходы, квадроциклы, мотоциклы, снегоболотоходы и БПЛА. По мнению координатора отряда «ЛизаАлерт» Александра Щукина, это одна из самых масштабных поисковых операций за все время.

18 октября поисковая группа «Спасатель» сообщила, что по заявке полиции направилась на поиски семьи Усольцевых в горно-таежную местность. На следующий день в организации рассказали, что их поисковый отряд обследовали около 5 кв. км в тайге и еще 8 км дорог в лесу, однако результатов это не дало. Также опытные альпинисты и спелеологи в поисках пропавших точечно обследуют каменные россыпи и пещеры.