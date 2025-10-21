Наиболее приоритетной версией расследования пропажи Ирины и Сергея Усольцевых вместе с пятилетней дочерью в тайге остается несчастный случай. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет Красноярского края.

«Наша позиция не изменялась. Основная версия — это несчастный случай», — сказал представитель регионального главка.

Ранее издание «Аргументы и Факты» со ссылкой на анонимного волонтера сообщало, что с некоторых добровольных участников поисковой операции брали подписку о неразглашении. Как писало АиФ, семью могли найти сотрудники правоохранительных органов и задержать.

Позже пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии опровергла ТАСС эти сообщения. В ведомстве уточнили, что информация не соответствует действительности, а «подписки о неразглашении данных предварительного следствия у участников поисковых мероприятий не отбирались».

19 октября поисковая группа «Спасатель» сообщила, что на место пропажи Усольцевых снова отправлен поисковой отряд. Группа обследовала около 5 квадратных километров в тайге и еще 8 километров дорог в лесу, которые ранее не осматривали. В спасательном формировании уточнили, что поиски не дали результатов, однако заверили, что продолжат операцию.

20 октября спасатель Денис Киселев сообщил, что полиция направила запрос о возобновлении поисков. По его словам, это может быть связано с дополнительными подробностями о семье, которые появились при обыске их дома. Киселев не исключил, что может быть замешан «какой-то криминал».

«Чем еще может интересоваться полиция? Большой вопрос, какие новые обстоятельства выяснились, тем более через месяц после пропажи семьи. Может быть, правоохранители нашли причины, по которым эту семью надо разыскивать совсем иначе», — рассказал спасатель в разговоре с ИА Регнум.

12 октября поисковой отряд «Лиза Алерт» сообщил о прекращении массовых поисков Усольцевых в связи с ухудшением погоды в регионе. В организации рассказали, что впредь к поискам будут допускать только профессиональных спасателей со своим оборудованием и техникой, они будут получать конкретные задачи.

Позднее один из координаторов «Лиза Алерт», депутат Олег Леонов, допустил, что найти семью не удастся, так как все «разумные задачи» уже выполнены. Он подчеркнул, что скорее всего массовую операцию по поиску запустят ближе к лету — тогда же, по его словам, возможно будет найти их тела.

Семья пропала 28 сентября после того, как отправилась в пеший поход к горному хребту Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае. В тот же день они перестали выходить на связь. Последний раз сигнал с телефона Сергея Усольцева удалось поймать в тот же день.

За 11 дней активных поисков при участии волонтеров удалось обследовать не менее 4,5 тыс. дорог в лесной местности, а также подключить к операции технику — вездеходы, квадроциклы, мотоциклы, снегоболотоходы и БПЛА. По словам координатора поисков Александра Щукина, операция стала одной из самых масштабных за все время.