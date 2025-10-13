Активные поиски супругов Усольцевых и их пятилетней дочери, пропавших в красноярской тайге, завершились, поскольку все «разумные задачи» уже выполнены, и найти людей живыми в нынешних погодных условиях маловероятно. Об этом сказал Life.ru депутат Госдумы и координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов.

«Тела найти шанс, конечно, есть, но, скорее всего, когда сойдет снег. То есть останки можно найти по весне. Я не ожидаю, что при том уровне снега, который там сейчас есть, то есть там уже приличный снег, что люди найдутся живыми», — поделился депутат.

Парламентарий подчеркнул, что, несмотря на погодные условия, до сих пор остаются участки, на которых можно выполнять определенные поисковые задачи. Он отметил, что спасатели продолжают искать Усольцевых в автономном режиме, так как нельзя исключать даже минимальные шансы. Леонов ожидает, что активные поиски возобновятся ближе к апрелю или маю 2026 года.

О том, что масштабные поиски Усольцевых планируют возобновить в «мае-июне», ранее рассказал один из координаторов «ЛизаАлерт» Александр Щукин.

Комментируя версию о том, что Усольцевы могли наткнуться на медведя, Леонов отметил, что в его практике ни разу не было случаев нападения хищников на живых потерявшихся и трагического исхода именно из-за этого.

«Я таких случаев не помню. Чтобы хищники нападали на кого-то — да, но не на потерявшихся, чтобы люди, семья, трое человек потерялись и на троих сразу напал медведь, я считаю, это прям маловероятный сценарий», — сказал депутат.

По мнению Леонова, Усольцевы могли заблудиться. В первые дни их пропажи поступали сообщения о резком ухудшении погоды — на территории резко пошел дождь, а следом выпал снег. Леонов предположил, что туристы потеряли ориентиры и заблудились на незнакомой территории.

12 октября отряд «Лиза Алерт» сообщил, что активная фаза массовых поисков семьи Усольцевых завершена из-за возрастающих рисков, связанных с погодой в регионе. Операция перешла в режим точечных задач, поисками будут заниматься только профессиональные альпинисты и спасатели с необходимым оборудованием.

28 сентября Сергей и Ирина Усольцевы отправились вместе с пятилетней дочерью в пеший поход к горному хребту Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае. Через два дня их родственники обратились в полицию, так как семья перестала выходить на связь. Последний раз сигнал с телефона Сергея удалось зафиксировать 28 сентября в 7 км от поселка Кутурчин.

Сергей Усольцев увлекался пешим туризмом, и в этот раз семья решила пойти в недолгий поход между поселками Кутурчин и Мина. В день их исчезновения температура поднималась до +16, однако уже через несколько суток ночная температура достигала нулевых показателей.

На протяжении 11 дней спасатели и волонтеры прошли более 4,5 тыс. лесных дорог, задействовали в поисках вездеходы, квадроциклы, мотоциклы, снегоболотоходы и БПЛА. Один из руководителей операции Александр Щукин назвал ее одной из самых масштабных.