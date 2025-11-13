Несколько сотен тысяч рублей, которые нашли под рулем машины Усольцевых, могут указывать на то, что семья планироваться быстро вернуться из похода и поехать дальше. Такую версию в разговоре с «Лентой.ру» озвучил тревел-блогер, опытный путешественник и гид по экстремальным маршрутам Сибири Алексей Тайганавт.

По его словам, Сергей и Ирина Усольцевы, как, вероятно, обеспеченные люди, могли позволить себе хранить наличные деньги в машине. Он подчеркнул, что брать такие суммы в лесной поход «не очень разумно».

«Наверное, для обеспеченных людей хранить наличные в автомобиле — нормально. Это может говорить о том, что они рассчитывали быстро вернуться. Планировали в тот же день сесть и поехать дальше», — отметил Тайганавт.

Накануне ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что в автомобиле пропавшей семьи нашли 600 тыс. рублей, спрятанные под рулем. Однако позже портал NGS24.ru написал, что в машине было 300 тыс. рублей, сославшись на источник в Следственном комитете по региону.

Найденные средства передали на хранение дочери Сергея Усольцева от первого брака, при необходимости она должна будет вернуть их, рассказали ТАСС в СК по региону. При этом агентство уточняет, что новый вещдок не повлиял на основную версию расследования — родственники семьи рассказали, что Усольцев часто оставлял деньги в автомобиле.

Ранее в региональном СК сообщили, что следователи допросили уже более 60 человек в ходе расследования пропажи Усольцевых. В ведомстве добавили, что в число потенциальных свидетелей вошли люди, находившиеся неподалеку от поселка Кутурчин в день пропажи семьи, родственники и близкие Сергея и Ирины.

В конце октября в соцсетях стали распространять информацию о том, что в лесу якобы нашли личные вещи исчезнувшей семьи, а в их доме обнаружили блокнот Ирины Усольцевой с записью «Чтобы уйти, надо вернуться». Эти слова начали интерпретировать как намек на осознанное исчезновение семьи.

Однако позднее официальный представитель СК по региону Юлия Арбузова отвергла эти данные, уточнив, что никаких новых зацепок в деле семьи нет. В разговоре с «АиФ» Арбузова объяснила и информацию об активности Сергея Усольцева в сети после пропажи. По ее словам, у мужчины был личный телефон и рабочий, с которого кто-то мог зайти в соцсети.

Основной версией пропажи семьи, согласно правоохранительным органам, остается несчастный случай.

28 сентября Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в пеший поход к хребту Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае. В тот же день последний раз был зафиксирован сигнал с телефона Сергея, больше семья на связь не выходила.

По итогам активной фазы поисков, которая завершилась 12 октября спустя 11 дней, волонтеры обошли не менее 4,5 тыс. км лесных дорог. Координатор отряда «Лиза Алерт» Александр Щукин позже назвал поисковую операцию одной из самых крупных за последние годы.

Поиски продолжились 24 октября — группа «Спасатель» обследовала 6 кв. км в районе Кутурчин. Через два дня спасатели совместно с сотрудниками МВД и СК осмотрели еще 9 кв. км горно-таежной местности, однако пропавших найти не удалось.