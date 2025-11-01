Пропавший в Красноярском крае вместе с женой и пятилетней дочерью бизнесмен Сергей Усольцев имел штрафы, сотрудничал с США и критиковал экономическую политику России. Об этом сообщают телеграм-канал «112» и телеканал РЕН ТВ.

По их данным, с 2020 по 2024 год Усольцев привлекался к административной ответственности за налоговые и финансовые правонарушения. В частности, речь идет о недостоверных сведениях о компании и проблемах в сфере государственной регистрации. Как отмечается, он был учредителем фирмы ООО «Международный центр развития — Железногорск».

Кроме того, как сообщают СМИ, в конце 90-х отец семейства принял участие в программе «Инициатива атомных городов» в Железногорске. Проект был разработан Росатомом и Департаментом энергетики США, в его реализацию инвестировало американское ведомство.

Проект был направлен на предотвращение возможной утечки ядерных технологий путем перехода высвобождаемых работников с ядерных производств в коммерческие структуры. Помимо Железногорска, деятельность получила развитие в Снежинске и Саратове.

Помимо этого, журналисты указывают, что Усольцев критиковал экономическую политику России. РЕН ТВ и «112» приводят в пример интервью предпринимателя в 2015 году, где он заявлял, что государство «душит» реальный сектор, а российскую экономику «ждет скорый крах». Он также жаловался на дороговизну кредитов и высокие тарифы на энергоносители.

В конце сентября Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправилась в пеший поход к горному хребту Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае. 28 сентября с телефона отца семейства был получен последний сигнал, в этот же день Усольцевы перестали выходить на связь.

Активная фаза поисков пропавших длилась 11 дней и завершилась 12 октября. Волонтеры обследовали не менее 4,5 тыс. км дорог в лесной местности. По словам координатора отряда «Лиза Алерт» Александра Щукина, операция была одной из самых масштабных за последнее время.

24 октября поисковая группа «Спасатель» обследовала 6 кв. км в тайге, но это не дало результатов. Поиски Усольцевых будут продолжены.