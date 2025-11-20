Пропавшая в сибирской тайге семья Усольцевых не могла надолго укрыться в пещере, потому что это «место повышенной опасности», непригодное для «удобного выживания». Об этом RTVI рассказал спелеолог, геолог Юрий Долотов. Так он прокомментировал сообщение о том, что в поисках пропавших туристов с детьми спасатели осматривали одну из пещер.

Из важных особенностей пещер как укрытия эксперт отметил отсутствие света, достаточно низкую температуру и опасный рельеф, создающий угрозу «куда-то упасть и что-то сломать».

«В общем, нездоровое место, поэтому укрываться в пещере — это совсем не выход для бедствующих. Летом можно где-то возле входа сидеть, ждать погоды, укрываться от дождя. Зимой, конечно, все равно лучше, чем на поверхности, но не место для удобного выживания», — пояснил Долотов.

Напомним, 19 ноября аварийно-спасательное формирование Красноярского края «Спасатель» опубликовало видео осмотра пещеры в Партизанском районе, проведенного в поисках Усольцевых. В отряде уточнили, что обследование подземного хода глубиной 15 метров и протяженностью 30 метров не дало никаких результатов. Кроме того, 18 ноября было прочесано 2,5 кв. км лесного и скального массивов в том же районе.

О том, что Усольцевы могли укрыться в пещере, чтобы не замерзнуть, журналистам ранее заявлял спасатель и альпинист Денис Киселев. По его словам, температура в таких укрытиях в это время года держится на уровне нуля градусов. При этом эксперт счел маловероятной версию о том, что семья туристов целенаправленно направилась в пещеру, чтобы ее осмотреть.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью 28 сентября после отдыха на турбазе перед возвращением домой отправились в поход к хребту Кутурчинское Белогорье и пропали. Оставшийся в городе сын главы семейства забил тревогу, когда они не вышли на связь в оговоренное время. Их машину нашли оставленной неподалеку от места, которое они собирались посетить. Тогда же и в том же районе последний раз зарегистрировали сигнал с телефона Сергея Усольцева.

Масштабные поиски продолжались 11 дней и были остановлены 12 октября. Через примерно две недели поисковую операцию возобновили, но уже не в таком масштабе. В СКР заявили, что считают приоритетной версией пропажи Усольцевых несчастный случай. В ходе расследования было допрошено более полусотни людей, включая потенциальных свидетелей и родственников туристов.