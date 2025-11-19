Специалисты аварийно-спасательного формирования Красноярского края «Спасатель» опубликовали кадры из пещеры, которую 18 ноября обследовали в рамках поисков пропавшей семьи Усольцевых.

В отряде уточнили, что глубина подземного хода составляет 15 м, а протяженность — 30 м. Кроме того, спасатели проверили 2,5 км лесного и скального массивов, однако поиски пока не дали результатов.

«К сожалению, поиски результатов не дали и сегодня будут продолжены», — резюмировали они.

Представитель «Спасателя» Александр Якимов рассказал, что в операции участвовали четыре опытных альпиниста. Они осмотрели все ходы и три грота пещеры, расположенной в четырех километрах от поселка Кутурчин, однако не нашли признаков присутствия человека.

Спасатель и альпинист Денис Киселев не исключил, что Усольцевы могли укрыться в пещере, чтобы не замерзнуть. По его словам, в осенне-зимний период температура там может составлять около 0 градусов. Однако эксперт счел маловероятной версию о том, что семья целенаправленно искала этот объект для исследования.

Спасатель также допустил, что один из Усольцевых мог серьезно травмироваться и упасть в пещеру, но «не все сразу». Он добавил, что по поводу пропажи семьи можно строить разные версии.

«Если мы говорим о том, что это люди, терпящие беды и страдающие, то зачем им скрываться, когда они нуждаются в помощи? А если предположить, что люди не терпят бедствие, то здесь можно строить какие угодно версии, даже самые невероятные, хоть про инопланетян», — сказал Киселев.

17 ноября специалисты «Спасателя» сообщили о возобновлении поиска Усольцевых по заявке сотрудников полиции. Пресс-секретарь Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова назвала это «очередным поисковым мероприятием» и уточнила, что никаких новых следов не появилось.

Усольцевы вместе с пятилетней дочерью ушли в поход к хребту Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае 28 сентября и пропали. Их автомобиль обнаружили неподалеку пустым. В тот же день последний раз был зафиксирован сигнал с телефона Сергея, больше семья не выходила на связь.

Активная фаза поисков продолжалась 11 дней и завершилась 12 октября. Спустя почти две недели поиски возобновились. Следствие считает несчастный случай приоритетной версией в деле исчезновения семьи. За время расследования сотрудники правоохранительных органов допросили свыше 60 человек, среди них были потенциальные свидетели и родственники Усольцевых.