Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярской тайге четыре месяца назад, снова возобновили по заявке правоохранительных органов. Об этом сообщили в краевой службе спасения (КГКУ «Спасатель»). По данным СМИ, искать пропавших планируют в подвалах, ямах, чердаках и уборных.

Как уточнили в аварийно-спасательном формировании, поисковые мероприятие пройдут 30 и 31 января в деревне Кутурчин Партизанского района.

В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили РИА Новости, что операция возобновлена по поручению следователя. Там отметили, что это «плановые мероприятия в рамках расследования уголовного дела». В беседе с NGS24.RU ведомство уточнило, что обследовать будут определенные участки местности, которые «расчертили на карте», а также пещеры.

Источник близкий к поискам рассказал изданию, что две глубокие пещеры в районе Кутурчина, которые ранее обнаружили спелеологи, планируют проверить только в конце мая, если текущие поиски окажутся безрезультатны. Сейчас, по его словам, семью будут искать в силосных ямах, надворных постройках, уборных, подвалах и чердаках местных жителей. Собеседник NGS24.RU подчеркнул, что к операции подключились криминалисты.

18 января в пресс-службе добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили ТАСС, что волонтеры работают в консультативном формате. Активные поиски Усольцевых, как отметили в организации, возобновятся, «когда потеплеет, сойдет снежный покров и станет более безопасно».

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с дочерью пяти лет исчезли 28 сентября, когда направились к скальному массиву Буратино, расположенному в районе Кутурчинского Белогорья Красноярского края. Спустя время в регионе ухудшилась погода, в частности, снизилась температура, выпал снег и начались заморозки.

Крупные поисковые мероприятия продолжались 11 суток, затем их приостановили из-за отсутствия зацепок и дальнейшего ухудшения погоды. Позже работы возобновили, но уже с участием профессиональных спасательных подразделений.

Изначально краевой СК сообщал, что основной версией пропажи считается несчастный случай. В декабре в ведомстве уточнили, что не исключают возможность того, что Усольцевы стали жертвами преступления.