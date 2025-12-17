Семья Усольцевых, пропавшая в красноярской тайге в сентябре, могла отравиться продуктами, которые взяла с собой в свой небольшой поход. Такую версию высказал в разговоре с «Лентой.ру» автор книги «Тайна книги группы Дятлова» Евгений Буянов.

Вероятность такого развития событий эксперт оценил как низкую, однако, по его словам, эта версия имеет право на существование. «Причина их пропажи могла быть совершенно неожиданной — какой-то такой форс-мажор, которого никто не предсказывал», — считает он.

Буянов высказал еще одно предположение: Усольцевы могли утонуть в болоте, проходя по лесистой местности. Он отметил, что заблудившихся людей часто затягивает в болото. В холодное время года человек может утонуть в разы быстрее, так как в воде у него сводит мышцы, добавил эксперт.

«Если это произошло с Усольцевыми, то их больше не найти. Где-то провалились и все. Например, кто-то стал тонуть, остальные бросились его спасать и всех затянуло», — предположил он.

Ранее Буянов в разговоре с RTVI назвал некоторые сходства гибели группы Дятлова в 1959 году и пропажи Усольцевых: в обоих случаях была повышенная солнечная активность — «мощный триггер», который усиливает изменения погоды и климата. По словам эксперта, в такие периоды резко возрастает вероятность природных катаклизмов

«Они пропали в тайге — там выпал снег, была плохая погода. Человек может сорваться в пропасть, заблудиться, замерзнуть, утонуть», — обратил внимание исследователь.

Тогда же Буянов рассказал, что наиболее вероятным сценарием он считает трагическое стечение обстоятельств, при котором супруги вместе с дочерью заблудились и замерзли. Остальные версии пропажи семьи, которые регулярно выдвигали с начала октября, также не оставляют им шансов на выживание, добавил Буянов.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали 28 сентября, когда отправились к скальному массиву Буратино в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае. Вскоре в регионе резко похолодало: дневная температура упала с +20 почти до нуля, ночью начались заморозки, выпал снег.

Масштабная поисковая операция продлилась 11 дней, однако была приостановлена из-за отсутствия результатов и ухудшения погоды. Потом поиски возобновились, но уже силами профессиональных спасателей. Сейчас они прекращены из-за погоды, сделавшей район пропажи Усольцевых труднодоступным.

Изначально Следственный комитет по региону сообщал, что в качестве приоритетной версии исчезновения рассматривается несчастный случай. В декабре в ведомстве заявили, что Усольцевы могли стать жертвами преступления.