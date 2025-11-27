Вероятность найти пропавшую в сибирской тайге семью Усольцевых живой все еще есть, но со временем она уменьшается, поскольку «вряд ли они куда-то сбежали в таких условиях». Об этом RTVI заявил автор книги «Тайна гибели группы Дятлова», мастер спорта по горному туризму и участник спасательных работ в горах Евгений Буянов.

Он отметил, что есть несколько версий исчезновения Усольцевых, но ни одна из них, с учетом известных обстоятельств, не оставляет им серьезных шансов на выживание.

«Есть версия замерзания, версия нападения диких зверей, может быть и какая-то уголовщина. Люди в тайге просто пропадают, блуждают. У них, судя по всему, не было достаточного снаряжения и одежды, чтобы эффективно противодействовать тем условиям, в которые они попали. Считать их туристами или не считать — я точно даже сказать не могу. Было что-то вроде похода выходного дня, а люди [при этом] не смогли вернуться к своей машине по каким-то причинам», — рассуждает эксперт.

По его словам, выше всего вероятность того, что Усольцевы «заблудились и замерзли», поскольку «замерзнуть человек там может за одну ночь, если он недостаточно хорошо одет и не может как-то утеплиться». «Такая версия мне кажется наиболее вероятной», — поделился Буянов.

Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью отдыхали на турбазе в районе Кутурчинского Белогорья и 28 сентября перед возвращением в город решили в последний раз сходить в небольшой пеший поход к скальному массиву Буратино. Через какое-то время обеспокоенный их отсутствием старший сын, оставшийся дома, забил тревогу.

Были начаты поиски, в ходе которых удалось обнаружить оставленный Усольцевыми автомобиль, на котором они подъехали максимально близко к Буратино и, по всей видимости, отправились к скале пешком. Примерно в том же месте был зарегистрирован последний сигнал, поступивший с телефона Сергея.

Масштабную поисковую операцию с участием волонтеров проводили в течение 11 дней, но приостановили из-за отсутствия результатов. Потом поиски были возобновлены — уже силами спасательных отрядов и в гораздо меньшем масштабе. На днях их участники осматривали пещеру, в которой могли укрыться Усольцевы, но не обнаружили следов их пребывания там.

Было выдвинуто несколько версий исчезновения семьи, включая спланированное добровольное бегство из-за предполагаемых проблем Сергея Усольцева с бизнесом, нападение медведей или маньяка. Следственный комитет заявлял, что в качестве основной версии рассматривается несчастный случай.