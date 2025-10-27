Бывший следователь и адвокат Вадим Багатурия допустил, что версия о причастности маньяка к пропаже семьи Усольцевых в сибирской тайге может быть правдоподобной, даже если звучит как конспирологическая теория. В разговоре с NEWS.ru он пояснил, что преступник мог затаиться на долгое время, а теперь вышел «на охоту».

«В действительности маньяк может орудовать в любой местности. Он может быть активным, замкнутым или “залечь на дно”», — рассказал Батурия.

Версия о том, что супруги Усольцевы с пятилетней дочерью могли стать жертвами маньяка, начала распространяться в соцсетях на фоне сообщений о том, что на реке Мана, неподалеку от места их исчезновения в Партизанском районе Красноярского края, недавно загадочно пропал 54-летний рыбак, и его поиски не дали результатов.

Есть ли шансы найти живыми пропавших в тайге Усольцевых

21 октября региональное управление СК назвало приоритетную версию пропажи Усольцевых. Следователи считают, что, скорее всего, произошел несчастный случай. РБК со ссылкой на ведомство писал, что под этим имеют в виду то, что супруги с дочерью могли попасть в ущелье в скалах.

Тем не менее в Сети продолжают появляться новые предположения о том, что могло случиться с туристами. Одна из последних версий, которую высказал спасатель и альпинист Денис Киселев, сводится к тому, что супруги вместе с дочерью живы и намеренно скрываются. Он уточняет, что семья могла воспользоваться возможностью уйти от внешнего мира и не поддерживать связь с людьми.

«Самый добрый вариант»: новые версии исчезновения семьи Усольцевых в тайге

Отшельник Оджан Наумкин по прозвищу «Алтайский маугли», который более 20 лет прожил в тайге, тоже не исключает такой возможности. Однако он отметил, что в таком случае Усольцевым необходимо было бы взять достаточно еды, и они жгли бы костер, дым от которого заметили бы спасатели.

Участвовавший в поисках семьи блогер Александр Андрющенков выдвинул свою версию — он считает, что Усольцевы могли сбежать за рубеж. По его словам блогера, Сергей Усольцев был связан с американской компанией, а в России якобы имел доступ к гостайне, за которую в США ему могли предложить «миллиарды долларов».

Эту версию позже опровергла пресс-секретарь ГСУ СКР по Красноярскому Краю и Хакасии Юлия Арбузова. Она указала на отсутствие данных, свидетельствующих об отъезде Усольцевых: они не покупали авиабилеты, не переводили деньги за границу, и все их средства остались на прежних счетах без движения.

В ведомстве добавили, что у Ирины и Сергея не было конфликтов ни с кем. Кроме того, семья недавно закупила стройматериалы и планировала строить дом.

Закупили стройматериалы и исчезли: СК раскрыл новые детали пропажи семьи Усольцевых

28 сентября Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью отправились в недолгий пеший поход к хребту Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае, в тот же день они перестали выходить на связь.

Спасатели на протяжении 11 дней вели активные поиски и обследовали около 4,5 тыс. дорог в лесу. Активная фаза поисковой операции завершилась 12 октября. С того момента к поискам допускают лишь профессиональных спасателей со своим оборудованием, позволяющим перемещаться в лесистой местности в условиях ухудшающейся погоды.

Последний раз масштабные поиски возобновили 24 октября. Специалисты аварийно-спасательного отряда «Спасатель» вновь выехали на место пропажи по запросу полиции и обследовали около 6 кв. км. в тайге. Поиски результатов не дали.