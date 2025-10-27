Бывший следователь и адвокат Вадим Багатурия допустил, что версия о причастности маньяка к пропаже семьи Усольцевых в сибирской тайге может быть правдоподобной, даже если звучит как конспирологическая теория. В разговоре с NEWS.ru он пояснил, что преступник мог затаиться на долгое время, а теперь вышел «на охоту».

«В действительности маньяк может орудовать в любой местности. Он может быть активным, замкнутым или “залечь на дно”», — рассказал Батурия.

Версия о том, что супруги Усольцевы с пятилетней дочерью могли стать жертвами маньяка, начала распространяться в соцсетях на фоне сообщений о том, что на реке Мана, неподалеку от места их исчезновения в Партизанском районе Красноярского края, недавно загадочно пропал 54-летний рыбак, и его поиски не дали результатов.

21 октября региональное управление СК назвало приоритетную версию пропажи Усольцевых. Следователи считают, что, скорее всего, произошел несчастный случай. РБК со ссылкой на ведомство писал, что под этим имеют в виду то, что супруги с дочерью могли попасть в ущелье в скалах.

Тем не менее в Сети продолжают появляться новые предположения о том, что могло случиться с туристами. Одна из последних версий, которую высказал спасатель и альпинист Денис Киселев, сводится к тому, что супруги вместе с дочерью живы и намеренно скрываются. Он уточняет, что семья могла воспользоваться возможностью уйти от внешнего мира и не поддерживать связь с людьми.

Отшельник Оджан Наумкин по прозвищу «Алтайский маугли», который более 20 лет прожил в тайге, тоже не исключает такой возможности. Однако он отметил, что в таком случае Усольцевым необходимо было бы взять достаточно еды, и они жгли бы костер, дым от которого заметили бы спасатели.

Участвовавший в поисках семьи блогер Александр Андрющенков выдвинул свою версию — он считает, что Усольцевы могли сбежать за рубеж. По его словам блогера, Сергей Усольцев был связан с американской компанией, а в России якобы имел доступ к гостайне, за которую в США ему могли предложить «миллиарды долларов».

Эту версию позже опровергла пресс-секретарь ГСУ СКР по Красноярскому Краю и Хакасии Юлия Арбузова. Она указала на отсутствие данных, свидетельствующих об отъезде Усольцевых: они не покупали авиабилеты, не переводили деньги за границу, и все их средства остались на прежних счетах без движения.

В ведомстве добавили, что у Ирины и Сергея не было конфликтов ни с кем. Кроме того, семья недавно закупила стройматериалы и планировала строить дом.

28 сентября Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью отправились в недолгий пеший поход к хребту Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае, в тот же день они перестали выходить на связь.

Спасатели на протяжении 11 дней вели активные поиски и обследовали около 4,5 тыс. дорог в лесу. Активная фаза поисковой операции завершилась 12 октября. С того момента к поискам допускают лишь профессиональных спасателей со своим оборудованием, позволяющим перемещаться в лесистой местности в условиях ухудшающейся погоды.

Последний раз масштабные поиски возобновили 24 октября. Специалисты аварийно-спасательного отряда «Спасатель» вновь выехали на место пропажи по запросу полиции и обследовали около 6 кв. км. в тайге. Поиски результатов не дали.