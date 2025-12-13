Пропавшие в сибирской тайге супруги Усольцевы с пятилетней дочерью могли стать жертвами преступления, пишет красноярское издание «Проспект мира»со ссылкой на ведущих дело следователей. Они подчеркнули, что криминальная версия исчезновения семьи рассматривалась изначально.

В региональном управлении Следственного комитета пояснили, что приоритетной по-прежнему остается версия, связанная с несчастным случаем. «Предполагается, что кто-то из взрослых мог получить травму и семья не смогла выбраться», — цитирует «Проспект мира» представителей ведомства.

По их словам, криминальная версия, связанная с неким преступлением, рассматривалась в рамках следствия изначально, и исключать ее нельзя до тех пор, пока Усольцевых не найдут. «Она имеет право на существование. Как следственный орган мы обязаны проверять все версии», — сообщил представитель СУ СКР по Красноярскому краю.

Версия о том, что Усольцевы могли по какой-то причине инсценировать свое исчезновение и сбежать в другую страну, следствием не рассматривается, заверили в комитете. Эту гипотезу ранее неоднократно обсуждали в СМИ, в том числе в одном из выпусков ток-шоу «Малахов». Ее также активно поддерживает сын Ирины Усольцевой от первого брака Данил Баталов.

На данный момент активная фаза поисков пропавшей семьи завершена, и спасатели выезжают на место исчезновения Усольцевых только периодически, когда благоприятствуют погодные условия. Автор книги «Тайна гибели группы Дятлова», мастер спорта по горному туризму и участник спасательных работ в горах Евгений Буянов заявил RTVI, что шансов найти супругов с дочерью живыми практически не осталось.

Он напомнил, что Усольцевы не были хорошо экипированными и тренированными туристами — они отправились в поход выходного дня перед возвращением в город после отдыха на турбазе, не имея достаточно теплой одежды и запаса провизии. Вскоре после их выхода на маршрут на Кутурчинском белогорье погода резко испортилась. Поэтому, считает Буянов, наиболее вероятная версия пропажи семьи — это их гибель под воздействием неблагоприятных погодных условий.

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью 28 сентября отправились в небольшой пеший поход к скальному массиву Буратино. Через какое-то время старший сын, оставшийся в городе, заявил об их исчезновении. Поиски привели спасателей к оставленному Усольцевыми перед выходом на маршрут автомобилю. В том же месте был запеленгован последний сигнал с телефона главы семьи.

Была организована массовая поисковая операция с привлечением волонтеров и инструкторов по туризму, но через 11 дней ее приостановили на фоне ухудшения погоды и отсутствия результатов. Потом по указанию СКР поиски были возобновлены, но уже только в формате локальных выходов спасательных отрядов. В рамках одного из таких выходов была осмотрена пещера, в которой Усольцевы могли спрятаться от непогоды, но следов их пребывания там не нашлось.

Следком изначально заявил, что рассматривает версию несчастного случая как приоритетную. Однако в СМИ широко обсуждались другие варианты — например, о спланированном побеге Усольцевых из-за проблем Сергея с бизнесом, нападении диких животных или маньяка.