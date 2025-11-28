Людей, похожих на семью Усольцевых, пропавшую ранее в Красноярском крае, видели в Таиланде местные жители и туристы. Об этом стало известно съемочной группе программы Андрея Малахова на канале «Россия 1».

Журналист Кирилл Попов по прибытии на Пхукет опросил прохожих, показав им фотографию пропавшей семьи. По дороге на пляж Банг Тао таксист рассказал ему, что «кажется видел этих людей», добавив, что женщина называла мужчину Сережей. Людей на фотографии узнали еще два человека. По словам одного из свидетелей, он видел эту семейную пару, однако по прошествии двух-трех дней она пропала.

Еще один собеседник телеканала предположил, что Усольцевы могли иметь два загранпаспорта. Он отметил, что написание имени и фамилии может отличаться в них, например, при использовании английской или французской раскладки клавиатуры. По его словам, при таком раскладе для миграционной службы это уже «другие люди». Другой мужчина в разговоре с журналистами предположил, что семья могла сделать фальшивые документы в Мьянме или на Филиппинах.

Возможное бегство Усольцевых за границу активно обсуждается в соцсетях. О том, что похожая семья была замечена на таиландском острове Самуи сообщалось и ранее. По словам очевидцев, они якобы сняли бунгало, предъявив местные документы, и исчезли через неделю, несмотря на то, что оплатили аренду на месяц вперед. Свидетели описывают женщину как блондинку с русским акцентом, которая выглядела встревоженной и называла мужчину «Сережей». Информация об этом была передана в российское консульство в Бангкоке для проверки.

Ранее также поступала информация о том, что семья могла находиться в американском штате Калифорния, а также в турецких провинциях Айдын и Меран.

Сергей и Ирина Усольцевы 28 сентября вместе с пятилетней дочерью ушли в поход к хребту Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае и не вернулись. В тот же день последний раз был зафиксирован сигнал с телефона Сергея Усольцева. Позже неподалеку от запланированного маршрута был обнаружен их автомобиль, в котором находилась крупная сумма денег.

Активная фаза поисков продолжалась 11 дней и завершилась 12 октября. Спустя почти две недели поиски возобновились. Следствие называет наиболее приоритетной версией пропажи Усольцевых несчастный случай. В рамках уголовного дела были опрошены десятки человек, включая родственников и возможных свидетелей.