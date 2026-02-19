Две светящихся точки показал тепловизор в районе исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге, сообщила NGS42.ru руководитель поискового отряда «Поиск пропавших детей» Светлана Торгашина. По ее словам, это произошло в один из первых дней после пропажи супругов и их пятилетней дочери.

Торгашина рассказала, что поиски начались с запуска квадрокоптеров, в том числе одного с тепловизором, над тайгой в зоне предполагаемого местонахождения Усольцевых. Прибор показал две светящиеся точки.

«Мы их отметили на карте. С утра вышли на задачу. Все проверили. Результат вы знаете», — сказала спасатель.

Другой запущенный волонтерами дрон транслировал аудиосообщение для потерявшейся семьи. Торгашина объяснила, что в тайге хорошая слышимость, и если бы Усольцевы откликнулись на подаваемый с БПЛА сигнал, их обязательно услышали бы поисковики.

«Сергей, Ирина, если вы нас слышите, то возьмите палку и постучите по дереву», — примерно процитировала она сообщение.

Говоря о возобновлении поисков, Торгашина отметила, что сейчас в лесу слишком много снега, и продолжить операцию получится разве что в конце мая, когда медведи отойдут от зимней спячки и перестанут представлять опасность для волонтеров и спасателей.

Сергей и Ирина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года, когда отправились в пеший поход к скальному массиву Буратино в Партизанском районе Красноярского края. По словам сына Ирины Даниила Баталова, поначалу никто не забеспокоился, когда они не вышли на связь в тот же день.

«Он прекрасно знал, что никто из родителей не зависит от работы, они сами себе начальники. И еще нужно учесть момент, что Сергей мог спокойно, никого не предупредив, уехать в тайгу на неделю, на две, на месяц», — рассказала Торгашина.

Первая поисковая операция продлилась 11 дней и завершилась на фоне ухудшения погодных условий в регионе. Торгашина назвала ее самой масштабной для Красноярского края, но указала на ряд ошибок: по ее словам, с какого-то момента участники поисков начали действовать разрозненно и пытались проявить свои лидерские качества, что приводило к недоразумениям.

«Не зря после этих поисков создали штаб для разбора всех ошибок. С представителями всех ведомств и организаций: поисковики, МЧС, Следственный комитет, полиция», — отметила Торгашина.

Поиски возобновляли несколько раз, последний — в конце января текущего года. Тогда волонтеры совместно с правоохранительными органами обследовали территории в Партизанском районе. По данным местных СМИ, спасатели осматривали «силосные ямы, надворные постройки, уборные, подвалы, чердаки».

В СК выезд назвали плановым и отметили, что такие мероприятия продолжат выполнять в рамках расследования, пока у следователей не появится уверенности в том, что с Усольцевыми произошел несчастный случай.

Несчастный случай в ведомстве ранее называли наиболее приоритетной версией исчезновения Усольцевых. Однако СК допускает, что семья могла стать жертвой преступления.