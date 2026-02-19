В один из первых дней поиска потерявшейся в красноярской тайге семьи Усольцевых волонтеры отправили в зону осмотра дрон с голосовым сообщением. Об этом рассказала в интервью порталу NGS42.ru руководитель волонтерского поискового отряда «Поиск пропавших детей» Светлана Торгашина.

Она рассказала, что уже в первые вылазки волонтеры и спасатели отрабатывали участки поиска квадрокоптерами, в том числе оборудованные тепловизором. На один из таких дронов загрузили аудисообщение для Усольцевых и запустили в зону поиска в лесу.

«Точно не помню слова, но смысл был такой: “Сергей, Ирина, если вы нас слышите, то возьмите палку и постучите по дереву”. Нужно было, чтобы они подали хоть какой-то сигнал», — рассказала Торгашина.

Она отметила, что в лесу была хорошая слышимость, и, если бы семья откликнулась, волонтеры бы его услышали. По ее словам, через тепловизор им удалось зафиксировать две светящиеся точки на карте. Однако, выйдя с утра на поиски, обнаружить Усольцевых не удалось.

Торгашина добавила, что ей регулярно звонят люди с вопросами о возобновлении поисков и предлагают свою помощь. Спасатель обратила внимание, что сейчас в районе пропажи слишком много снега, поэтому операции возобновят ближе к концу мая.

Ирину и Сергея Усольцевых ищут уже пятый месяц с того момента, как они пропали в тайге около поселка Кутурчин в Красноярском крае в конце сентября 2025 года. Поисковые работы продлились 11 дней и завершились из-за ухудшения погоды в регионе.

Торгашина согласилась с тем, что они были самыми масштабными в крае и добавила, что «все столкнулись с таким в первый раз». По ее словам, в самые первые дни все начали действовать разрозненно, например, в отработке квадратов и пытались показать свою значимость. В этом и заключалась главная ошибка, из-за которой поиски замедлились.

«Было много промахов в целом. Не зря после этих поисков создали штаб для разбора всех ошибок. С представителями всех ведомств и организаций: поисковики, МЧС, Следственный комитет, полиция», — добавила спасатель.

В октябре краевой СК называл приоритетной версией исчезновения несчастный случай. Ведомство не исключает, что семья могла стать жертвой преступления.

В конце января текущего года спасатели на два дня возобновили поиски Усольцевых. Волонтеры при поддержке правоохранительных органов обследовали территорию Партизанского района. В СК выезд назвали плановым и пояснили, что должны проводить такие мероприятия в рамках расследования, пока не появится полная уверенность в том, что с «ними [с семьей Усольцевых] произошел несчастный случай, либо в отношении них не было совершено преступление».

После пропажи семьи выдвигались различные теории об их исчезновении. Например, в Сети озвучивали версии об их бегстве за границу. Такие предположения основывались на том, что прошлая работа Сергея Усольцева была связана с возможной причастностью к государственной тайне. В СК заявляли, что эта версия опровергнута доказательствами, собранными в ходе расследования.